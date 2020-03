Hasta el Giro de Italia, en vilo por el coronavirus

El tema del coronavirus invade al mundo y el ciclismo no se ha escapado a esto.

La cancelación de las dos últimas etapas del UAE Tour en Emiratos Árabes la semana pasada por un posible contagio de dos personas de la caravana obligó a la organización de la carrera, RCS, la misma del Giro de Italia, a cerrar dos hoteles y a confinar a un buen número de personas entre ciclistas, técnicos, mecánicos, masajistas, periodistas y acompañantes para evitar que el mal se propagara y a someterlos a un examen para conocer su estaban infectados o no.

Pero más allá de lo que pasa, el tema pasa por el futuro de las carreras. Hasta el momento ninguna organización ha salido a decir que no realiza sus competencias, pero de que están en vilo, están en vilo.



Mario Vegni, el principal dirigente de RSC, fue preguntado en el UAE Tour sobre la situación de la Strade Bianche (7 de marzo), Tirreno-Adriático 11 al 17 de marzo, la Milán-San Remo (21 de marzo) y hasta del Giro de Italia (9 al 31 de mayo).



“El coronavirus es un problema que va más allá del deporte, pero de momento no hay que tomar medidas drásticas, ya que no tenemos comunicación del Comité Olímpico Nacional Italiano (Coni) ni del Gobierno italiano, por lo tanto seguimos adelante con lo previsto”, señaló Vegni.



Por ahora, todo sigue igual, las carreras se realizarán en la fecha previstas, pero se está al tanto de lo que pueda pasar con el coronavirus.



El norte de Italia es el sitio que más está afectado por el mal y se han suspendido partidos de fútbol de la serie A, juego de baloncesto y de hockey, pero la Milán-San Remo, la clásica que se disputa por esa zona, sigue en pie.



“Muestro gran respeto por un problema grande, pero todo sigue el plan previsto”, indicó.



Sobre la clásica, Vengi fue enfático en decir que no se hará en otro lugar y si es el caso, si recibe la orden del CONI y del Gibierno de su país, se cancelaría. “Esa prueba no se puede hacer en Sicilia, Milán es Milán”, aseguró.



El Giro de Italia está más lejos. Quedan algo más de dos meses para su realización, por lo que Vegni no dio una información definitiva, al contrario, advirtió: “Mientras el Gobierno de nuestro país no nos aconseje lo contrario, nosotros seguimos adelante, toda la organización la mantenemos activa”.



El dirigente señaló que esperaba que cuando se llegara la fecha de la realización del Giro ojalá el coronavirus estuviera controlado.



Francia no se ha pronunciado. No ha tomado decisiones con sus competencias. ASO, la encargada del Tour de Francia, tiene la primera gran cita desde el 8 al 15 de marzo, la París-Niza, pero el tema no se ha tocado, al menos, no ha habido ningún pronunciamiento y la realización de la competencia sigue en pie, como si no pasara nada con el temor a una infección.



Ayer, la organización del MotoGP comunicó que el Gran Premio de Catar (8 de marzo), se cancelaba, debido a la a epidemia del COVID19.



“El brote en curso ha provocado la entrada en vigor de restricciones de viaje a Catar, que afectan a los pasajeros procedentes de Italia, entre otros países”, explicó la Federación Internacional de Motociclismo.



Y mientras el planeta está alerta y se impide que más gente se contagie, en el hotel Yas Marina, de Abu Dabi, siguen a la espera de una nueva decisión tres equipos de ciclismo que corrieron el UAE Tour: Cofidis, Groupama y el Gazprom - RusVelo.

La escuadra UAE Emirates, en la que figura el colombiano Fernando Gaviria, pasó el limpio los exámenes, pero el mismo equipo decisión mantenerse en cuarentena.



“A pesar de que se le dio luz verde para viajar a casa y las últimas pruebas realizadas resultaron negativas, nuestro equipo decidió extender su estadía en los Emiratos Árabes probar las condiciones de todos y regresar a casa con la seguridad de no contagio”, comunicaron.



