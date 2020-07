Presidente de la UCI admite riesgo en el ciclismo

David Lappartient, presidente de la UCI y que acudirá este sábado al estreno World Tour en la Strade Bianche, que se disputa en la Toscana italiana, admitió que, aunque el ciclismo "sigue vivo, el riesgo existe en todas las carreras, incluso en el Tour de Francia".

A pesar de que se han cancelado 1.370 carreras UCI, un 71 por ciento del calendario y el 30 por ciento de las carreras del World Tour no se llevarán a cabo, el presidente francés elogió la forma en que el ciclismo ha enfrentado la crisis de salud.



"Nuestro deporte aún está vivo, otros lo han cancelado todo, pero tenemos un calendario", señaló en la Gazzetta dello Sports.



Lappartient que "los tiempos son difíciles, pero el ciclismo es fuerte. Sabemos que existe riesgo en todas las carreras, incluso en el Tour de Francia", dijo el presidente de la UCI, quien confirmó la celebración de los Mundiales del 20 al 27 de septiembre en Suiza y la inexistencia de un plan B si la situación se deteriora en ese país.



Ante la disputa de la Strade Bianche este sábado, Lappartient valoró el esfuerzo de Italia por el ciclismo en tiempos difíciles. "Italia merece tener la Strade Bianche como la primera carrera del Circuito Mundial porque fue el primer país afectado por el virus y sufrió mucho. Ahora Italia está mejor que otros países y puede enviar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza para el ciclismo y otros deportes. Estamos de regreso y queremos darles a las personas algo para hacerlos sonreír".



Para limitar riesgos, la UCI publicó una serie de reglas y anunció el miércoles que las multas podrían distribuirse a los corredores y organizadores que no respetan los protocolos de salud.



"Estas son reglas, no recomendaciones. El ciclismo no es como la Fórmula 1, donde solo hay 20 ciclistas, tenemos 2000 hombres y mujeres en todo el mundo, así que necesitábamos tomar decisiones firmes". No hay elección, deben ser respetados ", concluyó.



EFE