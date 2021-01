Análisis: ciclismo, contra las cuerdas, 21 pruebas canceladas en 2021

El alto número de contagios y muertes a causa del nuevo coronavirus ha puesto las carreras de ciclismo contra la pared y, a esta altura del 2021 (han pasado solo 14 días), la cuenta de pruebas canceladas (mujeres y hombres) llega a 21, entre ellas, el Tour Colombia (9 al 14 de febrero).



Por medio de un comunicado se dio a conocer que, “debido al alto número de casos activos, los rebrotes en el mundo y la dificultad de brindar todas las garantías relacionadas con los protocolos de bioseguridad para la caravana y la afición, la Federación Colombiana de Ciclismo en pleno ha tomado la decisión de cancelar la realización del Tour Colombia en el 2021”.



La carrera iba a contar con la participación de un buen lote colombiano, en el que estaban Sergio Higuita, el actual campeón; Egan Bernal y Daniel Martínez, pero la alerta roja en el país evitó que se realizara.



En algún momento se pensó en hacer la prueba en el segundo semestre, pero eso no aseguraba la participación de los equipos europeos, que ya tienen un calendario tentativo para la temporada, si es que la covid-19 lo permite.



Suramérica se vio castigada por otra decisión similar. La organización de la Vuelta a San Juan en Argentina, que debía realizarse del 24 al 31 de enero, decidió no cumplir con el calendario, debido a la difícil situación de salud en la región.



En la prueba iba a debutar el británico Chris Froome con su nueva escuadra, el Israel Start-Up, pero ahora lo hará en la Vuelta al Algarve en Portugal, si se puede.



Las cancelaciones de competencias no son nuevas. Todo comenzó a finales del 2020, cuando las organizaciones de las pruebas Tour Down Under y la Cadel Evans, ambas pertenecientes al World Tour, la máxima categoría del ciclismo, dieron a conocer la decisión.



Las competencias australianas, a las que se unió el Jayco Herald Sun Tour, consideraron que no era viable realizar las ediciones de este año, debido a la situación mundial de salud y las dificultades de trasladar a los equipos hasta sus sedes.



Otros han optado por posponer su carrera, aunque no se tenga la certeza de que eso se vaya a cumplir al pie de la letra.



Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia del 2020, y el colombiano Egan Bernal, ganador en el 2019, eran las principales figuras de la Challenge Ciclista de Mallorca, que estaba programada del 28 al 31 de enero, pero la grave crisis por la que atraviesa el territorio español debido al nuevo coronavirus alteró los objetivos de su organización.

Se conoció que la idea es que la Challenge se realice del 13 al 16 de mayo, pero no hay ninguna seguridad.



Asimismo, en los últimos días se ha comentado la posibilidad de cancelar o posponer la Vuelta a Murcia, que está programada en el calendario entre el 14 y el 15 de febrero.

Los medios de la región han dicho que lo más probable es que no se realice pues no hay condiciones para ello.



Entre el grupo de competencias canceladas están, además de las enumeradas anteriormente, la Vuelta al Alentejo de Portugal, en la que el colombiano Félix Cárdenas fue segundo en el 2007; el Tour de Langkawi; el Tour de Yorkshire en el Reino Unido y el Tour of Antalya en Turquía.



Lo cierto es que el ciclismo y las demás actividades dependen de lo que pase con el nuevo coronavirus, que en el 2020 determinó el calendario y así seguirá en el 2021.



DEPORTES