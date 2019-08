Insólita declaración en Fedeciclismo por camiseta amarilla de Egan

Este miércoles, durante el homenaje a Egan Bernal en Zipaquirá, había expectativa por a quien le iba a entregar Egan la camiseta amarillla, símbolo del triunfo en el Tour de Francia.

Finalmente, Egan entregó al ciclismo colombiano y a todos sus ciclistas la réplica de la camiseta amarilla, como un reconocimiento a todo el ciclismo nacional en la historia, a sus símbolos de ayer, y de hoy. Lo hizo dándola a la Federación Colombiana de Ciclismo, en cabeza de su presidente Jorge Ovidio González.

Sin embargo, en declaraciones posteriores a la emisora Caracol Radio, el directivo se expresó como si la camiseta hubiera sido un obsequio para él y no para todo el ciclismo colombiano. “Muy agradecido con Egan que haya tenido ese detalle tan inmenso e incalculable para mí como presidente, de entregarme la camiseta. Es un honor muy grande, inigualable Este homenaje que me hizo es uno de los muchos que me han hecho, pero es sin duda el más importante de toda mi carrera”, dijo el presidente.



La Federación de Ciclismo fue la encargada de la organización del evento, en cada detalle, aunque siempre bajo el visto bueno del entorno de Egan Bernal.



DEPORTES