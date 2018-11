Conozca el Giro de Rigo: prueba en la que Froome correrá en Colombia

El Giro de Rigo, edición del Agua, es un evento que recorre las montañas del Oriente Antioqueño, por los municipios de Guatapé, San Rafael y San Carlos, al lado de Rigoberto Urán y otros invitados de talla internacional como el reconocido ciclista Christopher Froome, campeón actual del Giro de Italia y tetracampeón del Tour de Francia.

Los más de 1500 participantes inscritos pueden elegir entre 60 y 140 kilómetros, cuenta con un formato de gran fondo, 7 veces más que en una competencia de carácter profesional.



El anfitrión Riogberto Urán correrá con la edición especial de la bicicleta que Cannondale hizo para el evento. Seth Brosnan, director de ventas Internacionales del equipo Cannondale aseguró: Estamos felices de formar parte de El Giro de Rigo. Rigoberto Urán representa la esencia de nuestra marca y lo mejor de lo que el ciclismo deportivo es hoy en día. Rigo trasciende su condición de atleta, infundiendo con pasión y convicción su creencia acerca del impacto positivo que el ciclismo tiene en la sociedad. Su actitud no solo es aspiracional sino empoderadora. Esto resuena perfectamente con la marca Cannondale y nos enorgullece inmensamente apoyarlo, haciendo parte de este evento”.

Datos a tener en cuenta

Distancia:

140 kilómetros.



Recorrido: Guatapé - San Rafael - San Carlos y retorna.

Viraje: San Carlos.



Desnivel acumulado:

2.682 metros.



Temperatura promedio para noviembre:

Guatapé 18.5° C.

San Rafael 22.5° C.

San Carlos 22.6° C.



Nivel de exigencia:

Alto.



Formas de competición:

El recorrido de la categoría punto a punto inicia saliendo del municipio de Guatapé (Km 2), hasta el parque de San Carlos donde será el viraje (km 70) y finaliza 8 Km después del premio de montaña que inicia en el km 120 hasta el km 133,3. (ver altimetría).









DEPORTES