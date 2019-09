Dumoulin habló del gregario que se dopó en el Giro que le ganó a Nairo

El ciclista holandés Tom Dumoulin rompió su silencio, luego de conocer el caso de dopaje de su excompañero en el equipo Sunweb, el austríaco Georg Preidler. No se guardó nada.

Publicó en sus redes sociales una emotiva confesión sobre Preidler, sancionado por su implicación en la Operación Aderlass en la que se destapó una red de dopaje durante los Mundiales de Esquí Nórdico.

Preidler se habría dopado en el Giro de Italia de 2017, en el que Dumoulin le ganó el título al colombiano Nairo Quintana.

Esta fue la confesión:

"A comienzos de este año Georg Preidler, mi antiguo compañero entre 2013 y 2017, confesó que se había dopado desde 2018, si mi memoria no me falla. Estuve enfadado y molesto. Especialmente porque los primeros años que ambos estuvimos juntos en el equipo le consideraba uno de mis mejores compañeros. Conectamos a nivel personal. Tenemos la misma edad y teníamos los mismos objetivos y mentalidad de trabajar duro y llegar a la cima en el ciclismo profesional. Poco después el tenía una idea muy diferente de mentalidad y de trabajo duro para llegar a la cima de la que tenía yo. Escuchando las noticias, además de sentirme enfadado y molesto, también me alivió escuchar que empezó a doparse tras dejar el Sunweb.



Desafortunadamente, leo que George Preidler ha sido acusado de doparse también en 2017, incluyendo el Giro en el que yo gané. Estoy asombrado por leer esto. Me siento orgulloso de esa victoria y siempre los estaré. Pero ahora sé que podría haber tenido un compañero que podría no haber corrido limpio. Es un trago difícil de digerir. No sé si es verdad, por supuesto espero que no. Pero para ser honesto, no me sorprendería. No era el alegre Georg que yo conocía. Se había vuelto amargado, inseguro y muy reservado. Pienso que fue muy difícil para él notar que había trabajado tan duro como pudo y que no se había convertido en el corredor que quería.

I was shocked this morning when I read the news that my former teammate Georg Preidler has been accused of doping starting in the Giro of 2017. My thoughts: pic.twitter.com/NCufwuxDR5 — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) September 19, 2019

Supongo que las dudas de cada deportista, incluidas las mías, han ido cobrando fuerza en sus carreras. Pero él se dopó mientras otros no lo han hecho. Así que, ¿estoy enfadado? ¡Sí! El tomó una decisión horrible en su vida, que también ha afectado a mucha gente cercana y él no puede volver atrás. Cometió un error y pagará por ello. Pero no me gustaría que nadie se amargue y especialmente alguien a quien he considerado muy cercano en el pasado. Espero que vuelva a tener su vida en la carretera y que sea capaz de encontrar la alegría en sí mismo. Le conozco desde esos primeros años que fuimos compañeros y espero que él también sepa de mí. En otro orden de cosas, muy pronto os daré novedades sobre mi recuperación".



