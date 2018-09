‘Con Ale Cipollini quiero ir a los Juegos Olímpicos’: Diana Peñuela

Diana Peñuela acaba de cumplir 32 años, fue el pasado 8 de septiembre, día que celebró por partida doble, porque ya sabía que en el 2019 tendría un puesto en uno de los equipos más importantes del mundo en el ciclismo femenino: Ale Cipollini.

Peñuela da el salto al World Tour, llega a un conjunto que ocupa el séptimo lugar en el escalafón y en el que tiene muchos objetivos, pero uno bien claro: conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Clasificar es un sueño, correr allí, también. En este equipo tendré la opción de acomodarme y ganar puntos para lograr la casilla, hay más opciones porque correré en Europa”, le dijo Peñuela a EL TIEMPO.

“Viviré en España, aunque el equipo tiene sede en Italia, pero la mayoría de las integrantes de la escuadra están allá, es ideal para entrenar”, señaló.



Allí se encontrará con dos ciclistas top en el mundo: Marta Bastianelly y Chloe Hosking, a quienes le ayudará en los embalajes.



“La idea es ir a colaborarl en carreras largas, Tour, Giro, pero yo también puedo pelear pruebas, sobre todo las clásicas, porque las hago bien, me desempeño mejor en las competencias de un día”, precisó Peñuela.



El 15 de noviembre será la presentación de la escuadra y Diana irá a Verona (Italia) al acto, en el que conocerá a todo el plantel.



“Es una ilusión, correr allá, en Europa, porque allá está el ciclismo de élite. Agradezco todo lo que me dieron en el UHC, un equipo que me lo dio todo en los tres años en los que estuve y ahora espero hacer un buen papel en el 2019, año por el que he firmado el contrato”, dijo.



Diana Peñuela será la tercera pedalista nacional que estará en la máxima categoría, después de Liliana Moreno (Astana) y de Ana Cristina Sanabria, que fichó por el Swapit Agolico mexicano.



“Estoy en uno de los mejores equipos y ya somos tres en la categoría, esperemos que sigamos abriendo el camino a las demás”, señaló.







Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

lisren@eltiempo.com

@lisandroabel