Este es el comunicado del Arkea respecto a las sospechas de dopaje 

Emmanuel Hubert, director general del Arkea, el de Nairo Quintana, se refirió este lunes en un comunicado respecto a las informaciones sobre sospechas de dopaje en el equipo, que se conocieron este lunes tras la disputa del Tour de Francia.

"Se realizó una búsqueda la semana pasada en nuestro hotel, como ya he confirmado a varios medios. Se refería solo a un número muy limitado de corredores, así como a su séquito cercano, no empleado por el equipo", dice Hubert.



Dos detenciones estaban en curso este lunes dentro de la investigación abierta por sospechas de dopaje en el equipo Arkea-Samsic, que acaba de disputar el

Tour de Francia, el cual concluyó el domingo, anunció la fiscal de Marsella.



"El equipo, su gerente general, así como su personal, actualmente citado en los medios de comunicación, no son absolutamente cuestionados y en consecuencia no se les mantiene informados de ningún elemento de cerca o de lejos, relativo al avance de la investigación, que les recuerdo que no apunta directamente al equipo ni al personal", agrega.



Finalmente, aclara que respaldan a sus deportistas pero que si resultan ciertas las informaciones, se tomarán medidas.



"Obviamente apoyamos a nuestro corredores, pero si resulta que de la investigación actual, los elementos confirman la veracidad de las prácticas de dopaje, el equipo se desvinculará inmediatamente de tales actos y tomará sin esperar las medidas necesarias para acabar con los vínculos que podrían unirlos con métodos inaceptables y siempre opuestos", agrega el comunicado.



El periódico 'Le Parisien' indicó que los detenidos son uno de los médicos del Arkea y un preparador físico, aunque la Fiscalía no ha dado los nombres ni los cargos de las personas.



De igual manera, aseguró que tanto Nairo como Dayer fueron escuchados en una audiencia.



