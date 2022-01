Como ha pasado en los últimos años, el ciclismo colombiano mira con expectativa lo que será la temporada del 2022 del pedalismo en el mundo.

El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España son las tres competencias más importantes, y lo que haga un ciclista en ellas queda marcado para la historia.



Es por eso que desde que se dan a conocer los recorridos las pruebas comienzan a disputarse, así el lote ruede en sus respectivas fechas.



Un Giro favorable para los ciclistas colombianos

Mirando los trazados, no queda duda de que el Giro (del 8 al 30 de mayo) es la competencia ideal para los ciclistas colombianos, pues cuenta con buena dosis de montaña y solo 26 kilómetros contra el reloj, divididos en dos jornadas, una de 9,2, en la primera semana, y la otra de 17 km, el último día.



Egan Bernal es el actual campeón y no sabe si defenderá esa condición, pero Miguel Ángel ‘Supermán’ López sí confirmó que estará, y el recorrido le viene como anillo al dedo.

El Tour de Francia, una incógnita

Francia, esta vez, no es una buena opción para los colombianos. El Tour del 2022 no solo contará con cinco llegadas en alto, etapas al reloj que suman 57 km, sino que los rivales serán los eslovenos Tadej Pogacar, campeón en las últimas dos ediciones, y Primoz Roglic, quienes se muestran imbatibles.



Bernal, todo indica, irá al Tour, al igual que Nairo Quintana, pero por esos puntos enumerados no la tienen fácil para ganar.



La Vuelta a España también puede ser una carrera que se adapte a las condiciones de los pedalistas nacionales, pero el reloj es el talón de Aquiles.



La edición del 2022 tendrá 23 km al reloj por equipos en la semana inicial y 31 individual en el arranque de la segunda parte. Roglic es el actual campeón.

Claro, hay nueve llegadas en alto, pero cuando se habla de la contrarreloj, los colombianos comienzan perdiendo.



