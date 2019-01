¡Es la fiesta del ciclismo y del país! (Opinión)

Faltan pocos días para recibir la segunda edición del Tour Colombia 2.1, y siempre me lleno de ilusión. Cuando uno lleva tantos años compitiendo fuera del país, siempre es inevitable pensar que en Colombia tenemos esto, que en Colombia podríamos hacer tal cosa...

Es la demostración de que, en el comienzo y el final, uno siempre tiene el país en el corazón y en el alma.



Soy embajador del agro y de la Unicef, estoy vinculado a la campaña ‘Boyacá es para vivirla’ y siempre he estado activo en proyectos que muestren lo mejor de mi país, porque creo que tenemos todo el potencial para ser un gran país, y no solo en el ciclismo, sino en muchos ámbitos. Colombia gana con una carrera como esta porque vamos mostrando nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestra gente. El año pasado, en el Valle del Cauca, fue bonito explicarles a mis compañeros extranjeros nuestras frutas, la música; hablarles de las empresas del país y mostrarles, por ejemplo, los trenes cañeros. En Colombia somos muy ricos de sur a norte, de oriente a occidente, y el ciclismo es un camino para mostrarnos al mundo como una nación llena de talento y bellezas.



Me siento orgulloso de que vengan grandes ciclistas, quienes entenderán que tenemos todos los terrenos para entrenar, que pasamos del plano a la altura y del sol al frío rápidamente. Pero, más allá de la geografía, esto es grande para nuestro deporte: tenemos la mejor afición, los colombianos respiramos ciclismo, y no importa la generación. Lo dicen las imágenes de las calles coloridas apoyándonos en las ciudades, en los pueblos, en las carreteras. La gente detiene sus actividades para disfrutar del espectáculo.



Esta carrera también es una oportunidad para recordar el ciclismo local. Aquí tenemos buenos equipos, y apoyarlos continuamente todo el año es importante. No podemos apoyar solo una carrera: ¡deben ser todas! Como anfitriones, todos los colombianos vamos a disfrutar la prueba. En esta oportunidad, correr en las tierras antioqueñas también será bonito. Hagamos de esos días inolvidables para los visitantes. Hay que tener buen comportamiento, mostrar lo mejor, salir a las calles, llenarnos de mensajes positivos, porque el ciclismo es eso, una fiesta que visita regiones, activa la economía y, por supuesto, nos activa la alegría.



¡Que eso sea una fiesta!



NAIRO QUINTANA

Para EL TIEMPO

En twitter: @NairoQuinCo