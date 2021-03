Vuelta a Cataluña: este será el lote colombiano

La Vuelta a Cataluña arrancara el próximo lunes y varios son los ciclistas colombianos que pugnarán por el trono vacante, pues la gran ausencia será la del boyacense, Miguel Ángel López, campeón del 2019.

El año pasado la competencia no se pudo realizar debido al tema de la pandemia, pero en esta ocasión todo está listo para el comienzo de la misma.



Le puede interesar: (Gaviria e Higuita, las cartas de Colombia en Milan San Remo)



López será el gran ausente, pues sigue en Colombia y no defenderá la condición de campeón. Si irá Nairo Quintana, quien hará parte del Arkea-Samsic.



Además, por el momento, están Diego Camargo (Education First), Esteban Chaves (BikeEchange), Santiago Buitrago (Barhain) y Daniel Méndez (Kern Pharma) y Hárold Tejada (Astana) y se está a la espera de que confirmen el resto de equipos para conocer el número real de colombianos en carretera.



Deportes