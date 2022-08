La Vuelta a España, como siempre, presenta un perfil montañoso, y hoy se llevará a cabo una etapa importante, la primera llegada en alto de esta edición entre Bilbao y Ascensión al Pico Janom, de 181 kilómetros.

Una etapa interesante

Facebook Twitter Linkedin

Marc Soler, en su triunfo de la etapa cinco en la Vuelta a España. Foto: AFP

Sin duda que el trazado de la misma presenta varios atractivos, que invitan al ataque de los ciclistas interesados en la pelea por el título con el fin de recortar camino.



Los últimos 43 kilómetros de la fracción serán muy interesantes, pues se encontrarán dos pasos montañosos de primera categoría.



El primero con una extensión de 6,8 kilómetros, con promedio de rampas del 8,2 e inclinaciones del 15 por ciento, una verdadera pared.



Servirá para templar las piernas, para hacer daño, para que los pedalistas que no estén fuertes pierdan el paso.



Luego de la bajada comenzará la subida final, de 12 kilómetros, con un promedio de inclinación del 6,5 por ciento, pero con durísimas rampas de hasta el 15 por ciento en el segundo kilómetro del ascenso y a dos de la llegada.



Ese último ascenso no es tan fuerte, es tendido, pero la clave estará en el paso del km 145, en el segundo premio de montaña del día, porque ahí perder el paso sería catastrófico.



Miguel Ángel López y los demás escaladores tendrán la oportunidad de sacudir el árbol, de apretar el paso y poner en aprietos a varios de los favoritos que no se encuentren bien, de probarlos.



No es una etapa para definir la carrera, pero sí para seleccionar una general que cuenta con muchos corredores adelante y que no van a disputar el título.



Todo dependerá de las circunstancias. No se sabe si el Jumbo Visma irá por lo suyo, por el triunfo y el liderato, pero lo cierto es que el problema es de los demás, que en estas primeras jornadas se han visto por debajo de Primoz Roglic y compañía.



Rudy Molard, el nuevo líder, tiene una cómoda ventaja sobre Roglic y demás favoritos de más de cuatro minutos, luego de la etapa de ayer ganada por Marc Soler, disputada entre Irun y Bilbao, de 187 kilómetros

Empieza la etapa

97 kilómetros: caída en el pelotón.

DEPORTES