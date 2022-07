Colombia afronta una nueva edición del Tour de Francia, esta vez con solo tres corredores, de gran talla, con experiencia, hombres curtidos que buscan cada uno sus objetivos: Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Daniel Martínez (Ineos) y Rigoberto Urán (EF).

Los caminos de los tres han sido diferentes este año. Luego del accidente de Egan Bernal en enero pasado, las aspiraciones de ganar la carrera se vinieron abajo.



El ciclista del equipo Ineos es el único que les puede plantar cara a los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, quienes están un escalón arriba de él, porque los demás están a tres.

Nairo renovado

Quintana hará su noveno Tour, fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016. Este año ha recuperado la confianza. Ganó el Tour de la Provenza, el Tour de los Alpes Marítimos, ambas con triunfos de etapa, fue quinto en la País-Niza y cuarto en la Vuelta a Cataluña.



El pedalista de 32 años es uno de los más ganadores de la temporada en la estadística colombiana.

nairo Quintana. Foto: AFP

Los ciclistas del país han obtenido 39 victorias y él, al lado de Sergio Higuita, ha cosechado cuatro, las nombradas anteriormente, y fue segundo en la segunda jornada de los Alpes Marítimos y tercero en la tercera fracción de la Vuelta a Cataluña.



Tiene como meta ir por la clasificación general e hizo buena crono el viernes. “Si acabara de séptimo, sería una decepción, si acabara en el top 5, sería un buen resultado”, señaló el jefe de filas del Arkea.



No es tan claro el tema. Nairo ha demostrado que tiene ciclismo para estar en un top 10, pero la idea de ir por el podio es muy alta, aunque por algo lo pensará. Los últimos años para él no han sido los mejores.



Lleva cinco temporadas en las que no se ha subido a un cajón, desde el Giro de Italia del 2017, cuando lo derrotó Tom Dumoulin.

Daniel, el señalado

Martínez tiene opciones de llegar más alto. El corredor del Ineos puede pelear el podio y, de acuerdo con las condiciones de la carrera, a lo que pase, puede aspirar incluso al triunfo en la general.



Su año ha sido excepcional: tercero en la Vuelta al Algarve, campeón nacional de contrarreloj, tercero en París Niza, 29.º en el Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut, ganó la Vuelta al País Vasco, una etapa, fue quinto en la Flecha Valona, cuarto en la Lieja Bastoña Lieja y terminó de octavo en la Vuelta a Suiza.



Vive un buen momento y el Tour es ideal para sus condiciones. Hay montaña y 53 kilómetros al reloj, pero él va bien en ambos esfuerzos.



Será la tercera vez en el Tour, en el 2018 terminó de 36.º y en el 2020 fue 19.º, con un triunfo de etapa incluido.



Geraint Thomas, Adam Yates y Martínez hacen parte de una nómina que busca reconquistar la prueba más importante del ciclismo del mundo, la que no ganan desde el 2019, cuando Bernal se impuso en la general.



Es claro que por antecedentes el colombiano debe ser el líder, pero eso lo debe confirmar en la carretera. Thomas viene de ganar la Vuelta a Suiza, eso es válido, pero sus anteriores carreras no han sido buenas.



Yates tampoco se ha lucido, pero hay que abonarle que viene de superar el covid-19.



Incluso, ha dicho que no sabe en qué forma llega al Tour y que la pasó mal con la enfermedad, así que por todo lo anterior Martínez tiene todas las de ganar, aunque a Yates se le viene trabajando para que sea el líder en la competencia francesa.

Urán, una incógnita

El EF confirmó en nómina a Urán, que será el cabeza de serie, pero es una gran incógnita. El viernes en la crono le fue mal, cedió 1 min 08 s con Pogacar, el favorito. El sábado se cayó dos veces, aunque llegó con el mismo tiempo del lote principal.

En abril pasado, en la Vuelta a Romandía tuvo que retirarse debido a una caída, a una fractura de la escápula izquierda. Volvió el 12 de junio para competir en la Vuelta a Suiza, pero dio positivo por el covid-19.



Este año, Rigo ha sido 14.º en la Tirreno-Adriático, décimo en el País Vasco, fue 42.º en la Flecha Valona y abandonó en Romandía y en Suiza.



Será su noveno Tour, fue segundo, detrás de Chris Froome, en el 2017. Si bien Colombia no tiene un buen número de ciclistas en esta edición de la carrera, sí hay material para ser protagonista y con Martínez se puede pelear el podio y, por qué no, el título, porque ni Pogacar, ni Roglic ni el mismo Daniel tienen nada fijo.



