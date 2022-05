Colombia en el Giro de Italia 2022: ¿fue el peor de los últimos años? Análisis

El ciclismo colombiano termina este domingo una participación más en el Giro de Italia, que comenzó con la expectativa de pelear por el podio y terminó con la emoción de un Santiago Buitrago inmenso.



Es claro que el contratiempo, el problema de salud de Miguel Ángel López en la cuarta etapa, cuando se aprestaba a subir a la meta en el Etna, en la primera llegada en alto, dio al traste con lo que pudo haber sido una magnífica actuación.



Es fácil ahora decir lo que pudo pasar y no fue, pero sí es cierto que por los nombres y hombres que pelearon la general, ‘Supermán’ López debería haber estado en la lucha, porque es un hombre con historia ganadora y un buen ciclismo para la disputa de grandes carreras.



López lleva cuatro años en deuda, en cuanto a la pelea por las clasificaciones generales de las grandes.



Las últimas cuatro veces que ha tomado parte en las pruebas no ha respondido: se ha retirado en el Giro del 2020, en el Tour de Francia del 2021, en la Vuelta a España del año pasado y este año, otra vez, en Italia.

Sigue en deuda

El abandono de López en esa jornada dejó en manos de los otros cinco pedalistas del país el protagonismo en el Giro y era claro que la aspiración de ganar una etapa era de Fernando Gaviria y de Iván Sosa.



Diego Camargo estaba para las fugas, para mostrarse; Buitrago iba a estar al servicio de Mikel Landa y de Pello Bilbao, como al final fue; Sosa nunca respondió, se fundió y fue más la expectativa que sobre él se pensó que lo que cumplió.



Harold Tejada llegó para ser gregario de López, pero sin su compatriota le tocó trabajar para Vincenzo Nibali, quien hizo una buena carrera, en su último Giro quedó adelante, dio más de lo esperado.



El Giro para Colombia no es bueno, seguro. Se llegó a pelear por el podio, y eso no se dio. Como se dijo antes, la estadística es implacable y no admite excusas.

Tampoco es que sea una obligación figurar en todas las carreras, ganar, ser el campeón, pero para nadie es un secreto que a la luz de los resultados esta carrera no fue buena, fue pálida. No es el peor Giro de los colombianos en el último tiempo, luego del podio de López en el 2018 y del título de Egan Bernal en el 2021. .



Gaviria no ha podido. Segundo en Messina y en Reggio Emilia y tercero en Balatonfüred fueron sus mejores resultados. Estuvo cerca, le pegó en el palo, pero se fue en blanco. Además, en Scalea fue sancionado por cometer infracción contra dos ciclistas.



Se le ven las ganas de obtener la victoria, triunfo en una de las tres carreras de tres semanas que no saborea desde el Giro del 2019.

Lo de Buitrago es excepcional. Lo es porque con tan solo 22 años se encontró en una extraordinaria forma en la tercera semana de carrera para realizar dos trabajos: ayudarles a sus jefes, Landa y Bilbao, en la lucha por la general, y buscar el triunfo parcial, el que logró el miércoles en Lavarone.



Ya había sido quinto en una fracción, hace ocho días, el domingo, y lloró al salir de segundo en la etapa con final en Cogne, cuando no pudo alcanzar a Giulio Ciccone.

¡Por fin!



El miércoles volvió a llorar, pero esta vez gracias a su gigante triunfo. Ese día se sintió bien, pidió permiso a sus técnicos para irse en la escapada y pelear la victoria parcial, le dieron el aval y respondió.



Buitrago tenía buena reserva en su tanque para luchar por la camiseta blanca de mejor joven con el español Juan Pedro López y para buscar un lugar entre los diez mejores de la general, pero esos objetivos pasaron a un segundo plano, pues priman más los intereses de su equipo con la lucha de Landa por el podio que los personales. Algo muy normal.

“Lo que hizo Santiago nos deja la tranquilidad de que hay un ciclista colombiano para el futuro. Vino para hacer una labor de equipo y se fue ganador de una etapa”, le dijo el viernes a EL TIEMPO Paolo Alberati, quien lo llevó al Bahrain.



Y esa frase confirma que en este Giro Colombia quedó en manos de un joven que llegó a la carrera a trabajar, no a ganar, mientras que los llamados veteranos, los hombres curtidos y los ‘escogidos’ para obtener los triunfos, quedaron debiendo, pues López, Gaviria y Sosa no respondieron.

