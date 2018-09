¡Colombia, adelante por el podio del Mundial de ciclismo!

Este domingo podría ser uno de los días más memorables en la historia del ciclismo colombiano.



La competencia élite de fondo hombres en el Mundial de Innsbruck (Austria), de 258,5 km, es propicia para el lucimiento de los fondistas, de los que se defiendan bien en la escalada y en ese listado de protagonistas están, al menos, cuatro colombianos: Nairo Quintana, Sergio Henao, Rigoberto Urán y Miguel López, quienes hacen parte de la carpeta de los llamados a disputar la medallería.

De ellos, Henao y Urán parecen que tienen una X al lado de sus nombres, pues de los que llevó el DT Carlos Mario Jaramillo son los que mejor se desempeñan en carreras de un día. Aún en el recuerdo está esa caída de Henao con Vincenzo Nibali, 10 kilómetros antes de la meta en la prueba de ruta de los Olímpicos 2016.



Tampoco es fácil olvidar cuando Urán se fue contra el barranco en el Mundial de Florencia (Italia), en el 2013, y a falta de 9 km del final y cuando iba en busca de los punteros. Además, Rigoberto viene con buen ritmo luego de su Vuelta a España, un buen aliciente para este domingo.



Este año, Henao revalidó el título nacional de ruta, cuarto en la Oro y Paz, 11 en la Flecha Valona, 9 en la Lieja Bastonia Lieja e hizo su trabajo en el Tour de Francia para Geraint Thomas y cumplió en la Vuelta a España. Urán viene de ser tercero en la Oro y Paz, segundo del Tour de Eslovenia y ganador de una etapa, una caída lo privó de hacer un buen Tour de Francia, y en España fue séptimo.



Al resto no hay que descartarlo, Nairo y López también terminaron la ronda española y tienen piernas para hacer algo este domingo. Quintana tiene una gran oportunidad de ganar algo en este 2018, en el que ha conseguido el triunfo de etapa en el Tour.



“Llegamos al mundial con confianza y esperamos que hagamos las cosas bien y ojalá estemos en el podio”, aseguró Nairo. López viene de tener un lugar en el podio del Giro y de la Vuelta a España y seguro querrá una medalla mundialista.



“Tenemos más experiencia. Tenemos un gran equipo, estamos bien, luego de la Vuelta hemos terminado en buena condición. Hay equipos que tienen varias cartas y será una cuestión táctica y saberse dosificar durante el trazado, es una clásica”, dijo López.



Sin embargo, esta competencia de este domingo es distinta, los corredores deben ser muy profesionales para saber a quién le van a trabajar, bueno, si es que el objetivo es conseguir uno de los tres metales en juego.



Sebastián Henao, Daniel Martínez, Wínner Anacona, Rodrigo Contreras harán parte del grupo, serán los que arroparán a los cuatro líderes. La ruta élite arrancará con un tramo de 80 km, con repechos, pero en el circuito final en Innsbruck, de 24 km, hay exigentes seis pasos por el Igls ( 8 km, con un promedio de rampas del 7,5 por ciento de inclinación) que se cruzará ocho veces.



En el final, los ciclistas afrontarán la subida al Gramartboden (2,8 km, al 11 por ciento de inclinación y con rampas del 25 por ciento), luego una bajada rápida y 2,5 kilómetros a la meta.



Sí, las acciones de los colombianos son altas, pero no será para nada fácil, pues hay rivales muy fuertes, más favoritos que ellos, que también tienen el objetivo de ganar.

Francia es el seleccionado boom, tiene a Julian Alaphilippe como el experto en estos tramos, en el 2018 ajusta 12 victorias, y le sigue Romain Bardet, segundo en la Strade Bianche y tercero en la Lieja Bastonia Lieja. Y no podemos sacar del llavero a Thibaut Pinot, que en la Vuelta a España fue figura en esa clase de etapas, ganó dos. Alejandro Valverde, en España, es la carta, ganador de muchas clásicas. Es aspirante.



Los italianos confían en Nibali, que se defiende muy bien en estos tramos, este año ganó la Milán-San Remo y recuerden lo que le pasó con Henao en Río de Janeiro. Primoz Roglic es la cara de Eslovenia, ha sido una de las revelaciones del año y en Austria prefirió estar en la prueba de fondo y no en la crono individual, en la que tenía opciones de ir al podio: por algo será. Roglic es candidato. En Bélgica no hay que perderles el paso a Tim Wellens y a Greg van Avermaet, expertos en pruebas de un día. Finalmente, están el británico Simon Yates, el polaco Michal Kwiatkowski y Peter Sagan, si lo dejan llegar.



Es posible que hoy el ciclismo colombiano suene duro, haga ruido y que una medalla mundialista en los élite llegue al sitial preferencial en el que están los dos títulos de la Vuelta a España (Luis Herrera y Nairo Quintana), el triunfo en el Giro de Italia (Nairo) y los dos oros que se han conseguido en los mundiales (Santiago Botero, en la crono del 2002 y el de Fabio Duarte, en la ruta Sub-23 del 2008).



Por todo lo anterior es que colgarles la medalla a los colombianos antes de la carrera suena a suicidio, pero lo que es claro es que hay opción de ganar una medalla que nunca se ha alcanzado, un podio en el mundial élite, en la prueba de fondo, es una cuenta pendiente del ciclismo nacional.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel