Colombia: ¿tiene opciones de ganar la ruta élite en el Mundial de ciclismo?

El ciclismo colombiano sigue en busca de más victorias en el planeta, y la prueba de ruta del Mundial de fondo en carretera es uno de los títulos que está en mora de conseguir.

La carrera, que arranca este domingo a las 3:30 a. m., hora de Colombia, es, como todas las competencias, una posibilidad para figurar, pero en el papel no se ve tan viable que esta asignatura pendiente se pueda aprobar.



Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg son los líderes de un equipo fuerte, pero que se ve inferior a las potencias como Bélgica –el local–, Países Bajos e Italia, para solo nombrar tres de los candidatos fuertes al triunfo final.



Gaviria viene de ganar una etapa en la Vuelta a Polonia de este año, triunfo que celebró tras casi dos años de no obtener una victoria en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial.



No es el mismo corredor que despuntó en el 2016 y se consolidó un año después. Ha desperdiciado la oportunidad de ser el ciclista imbatible en las llegadas masivas y tiene en este Mundial una nueva oportunidad.

Álvaro Hodeg gana la primera etapa del Tour de Eslovaquia. Foto: ©Jan Melicher/Deceuninck-Quick Step

Hodeg viene en evolución. Este año cuenta con tres victorias parciales: en el Tour de Eslovaquia, Tour de l’Ain y en Sparkassen Münsterland Giro.

Sí, ambos tienen la opción, es claro, pero la realidad es otra. El recorrido es difícil, es para grandes corredores de mucho fondo, expertos en carreras de un día y que sepan leer la prueba.



Después vienen nombres que pueden ser claves en la Selección Colombia, como Rigoberto Urán, ciclista de experiencia y apto para esta clase de pruebas. Será su participación 11 en un Mundial, es inteligente para correr y ubicarse, sabe aprovecharse de las ruedas principales y puede ser importante en el final.



Sergio Higuita también ha demostrado que es un corredor que en competencias de un día se ha destacado. Viene con ritmo y si su desempeño es bueno, en el final podría estar con los mejores.



Esteban Chaves es otro que tiene experiencia, ha ganado carreras de un día como el Giro de Lombardía, pero su presente es muy distinto al de 2016, cuando logró semejante hazaña.



Juan Sebastián Molano; José Tito Hernández, campeón de la Vuelta a Colombia, y Nelson Soto, campeón panamericano de ruta, serán los apoyos para los hombres importantes del director técnico Carlos Mario Jaramillo.



Colombia sabe que la idea de ganar una medalla está latente, pero que si bien es muy complicado, pues esa opción existe.



El trazado será de 268 kilómetros en la localidad de Leuven, con ascensos por Sint Antoniusberg, Keizerbserg, Decouxlaan y Wijnpers en los que los seleccionados fuertes harán que duelan las piernas para depurar el grupo.



No es una carrera para el embalaje masivo, más bien para una selección importante y que esos corredores tengan la suficiente fuerza y tanque de reserva para llegar a rematar.

Rigoberto Urán, durante la crono en Tokio. Foto: EFE



En cambio, hay equipos muy fuertes, que se han trazado la idea de ganar el Mundial, de ir por el oro, por el podio. Bélgica no ha podido ganar un metal dorado, hacen las veces de locales y montaron una gran escuadra comandada por Wout van Aert, el mejor corredor del año, y Remco Evenepoel, que volvió tras un duro accidente en el Giro de Lombardía del año pasado y ha vuelto a demostrar su clase.



En ese orden, ambos fueron plata y bronce en la contrarreloj individual del Mundial, escoltando al italiano Filippo Ganna.



Van Aert es el hombre que lleva las de ganar. Este año ha obtenido las victorias en Gent-Wevelgem in Flanders Fields, Amstel Gold Race, Tour de Bretaña, fue segundo en la ruta de los Olímpicos, tercero en la Flecha Brabançonne, ganó tres etapas en el Tour. Los ojos del mundo están puestos en él.



Países Bajos tiene en Mathieu van der Poel a su hombre y al ciclismo al que le van a apostar por el oro. Hombre fuerte, experto en esta clase de competencias.



Sonny Colbrelli es la apuesta de Italia, y para eso armaron una gran escuadra con Gianni Moscon, Matteo Trentin, Andrea Bagioli, todo en busca del oro.



Los eslovenos no se quedan atrás. Primoz Roglic se guardó para la ruta, no estuvo en la contrarreloj y estará acompañado de Tadej Pogacar. El campeón de la Vuelta a España viene de ser segundo en el Tour de Flandes y el año pasado se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja, hombre de gran remate.

La competencia del ciclismo de ruta fue ganada por el ecuatoriano Ríchard Carapaz (centro), la plata quedó en poder de Wout van Aert y el bronce se lo colgó Tadej Pogacar. Foto: AFP

Kasper Asgreen, ganador del Tour de Flandes, y Magnus Cort serán los daneses que luchen por el podio.



Por los lados de Gran Bretaña, el compañero de Egan Bernal en el Ineos Thomas Pidcock, oro en el ciclomontañismo de los Olímpicos, tiene la oportunidad de lucirse. A Julian Alaphilippe no se lo puede dejar por fuera y tampoco al australiano Michael Matthews, en un Mundial en el que Colombia la tiene muy complicada.



