En España se corre una Vuelta a Colombia

Lo de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España es una locura que invita a soñar, a que el país se ilusione con el tercer título en la historia en esta carrera, pero también es cierto que solo se cuentan dos días de carrera y falta casi todo el recorrido, las jornadas más complicadas, la crono individual de 36 km y las ocho llegadas en alto.

En las dos primeras etapas se cuentan el triunfo en la crono por equipos del Astana con Miguel Ángel López, el liderato del boyacense, la victoria de la segunda fracción de Nairo Quintana, los cuatro primeros ciclistas colombianos dentro de los ocho mejores de la general, el liderato de la regularidad de Quintana y el de los jóvenes de Supermán. ¿Algo más?



Con lo anterior se ratifica lo que los expertos vaticinaron con el lote de 11 colombianos en la Vuelta: serán protagonistas, ganarán etapas, serán explosivos en la montaña y grandes favoritos para el título.

Van solo dos días de carrera y si bien la clasificación general no está definida, sí se ha depurado. No se puede asegurar nada. Nadie tiene la bola de cristal para saber cómo va a quedar la clasificación el 15 de septiembre después de las 10 de la mañana. Sin embargo, con lo que ha pasado y analizando lo que viene, pues, Nairo, Urán, López y demás hacen fiesta, se frotan las manos y pueden llegar a ser los reyes de la prueba.



No hay que cantar victoria desde hoy, porque de los que llegaron como favoritos ninguno ha sacado la mano, todos tienen su oportunidad. Y hay otros con los que no se contaba y se han pegado en la general.



De la crono del sábado, Primoz Roglic fue el más perjudicado por su caída y los 40 s que cedió, pero este domingo él y su escuadra, Jumbo Visma, fueron los que armaron el baile y el esloveno recuperó el camino.



Nicolás Roche, nuevo líder, no es peligroso para la general. Fue sexto en el 2016 y en el 2013 terminó de quinto, pero de ahí para acá, nada de nada.



Mikel Nieve es un buen escalador. Es cuarto en la general, pero desde su octavo puesto en la Vuelta del 2015 no ha vuelto a figurar.



Wilco Kelderman, por ahora, revive. El hombre del Sunweb es peligroso. Fue cuarto en el 2017 y décimo el año pasado. Es un corredor para tener en cuenta.



Rafal Majka siempre ha sido muy regular y puede ser otro gran rival, al igual que los italianos Davide Formolo y Fabio Aru; pero si hablamos de los colombianos, pues, tienen mucha más categoría.



Nairo es segundo, Urán, tercero; López se quedó en el quinto lugar y Sergio Higuita, que se estrena en una grande con 20 años, octavo.



En el lote de los 10 mejores, los colombianos no solo son mayoría por estadística, sino porque tienen con qué pelear la Vuelta. Roglic sigue siendo el rival más peligroso.

Solo van dos días de carrera y Colombia manda en la misma. Este lunes, en la etapa entre Ciudad del Juguete y Alicante, de 188 km, otro, Fernando Gaviria, puede ganar y extender ese dominio. Ojo, hay que tener los pies en la tierra.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel