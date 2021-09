Colombia en el mundial de ciclismo: ¿fracaso o realidad?

Julian Alaphilippe ganó el mundial de ciclismo de ruta de Bélgica, en el que el ciclismo colombiano no tuvo una buena presentación, púes no hay un corredor, en estos momentos, que se nivele con los mejores del planeta en esta especialidad.

Claro, el resultado no es el mejor, pero la verdad es que tampoco se esperaba mucho.



Esteban Chaves terminó en la casilla 64 a 15 min 43 s y Nelson Soto fue 65 a 17 min 18 s.



Abandonaron el circuito Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Alvaro Hodeg, Juan Molano, Tito Hernández, que estuvo en fuga, y Fernando Gaviria.



Colombia no tiene un corredor experto para estos tramos, que puede competir codo a codo contra todos estos monstruos de la especialidad.



Hay ciclistas que se defienden en carreras de un día como Urán, Higuita, pero ni el recorrido era ajustado a sus características, ni las condiciones fueron las mejores.



El mundial no se gana de la noche a la mañana. Es una competencia que hay que preparar, que exige panificación y que pelean los grandes fondistas.



Había cierta opción de que Gaviria y Hodeg tuvieran con qué para llegar a rematar, pero es claro que el primero no es el corredor de hace cuatro años y Hodeg está años luz de los demás.



Chaves aguantó lo que pudo, lo soltaron cuando Alaphilippe comenzó a atacar en busca de la victoria, pero el ritmo fue endemoniado, porque fue una competencia dura, de alta velocidad, en la que la idea de ir eliminando rivales llevó a los seleccionados favoritos a llevar del ‘gancho’ a los demás y en ese grupo de

perjudicados estuvieron los colombianos.



Un dato que confirma lo duro del circuito y de la carrera: de los 193 corredores que tomaron la partida solo terminaron 68.



Soto pasó la meta y para él ese es un buen resultado, porque se vio en el grupo de los que pelearon por las medallas casi hasta el final.



El título mundial sigue siendo una asignatura para el ciclismo colombiano, pero es lo que hay. Tampoco en el país hay una infraestructura como para decir que pululan los ciclistas para este tipo de competencias. ¿Carreras de un día? No se corre ninguna. ¿Contrarreloj individual? Una que otra y pare de contar.



En otras ocasiones las quejas porque no se llenaban los cupos en los mundiales eran orden del día, pero esta vez se llevaron a todos y los resultados fueron los mismos o peores. El tema es que no es cuestión de cantidad, sino de calidad.



De la nómina que llevó el técnico Carlos Mario Jaramillo cambiar uno o dos no genera mayor ganancia, porque no hay un ciclista para esta clase de exigencias, que resista, tenga el fondo suficiente para aguantar el ritmo fuerte y que llegue con fuerzas para hacer un remate al estilo Alaphilippe y demás.



El Mundial de Bélgica quedó en buenas manos. Alaphilippe es un merecido campeón, fue el que más lo intentó y el premio es justo.



Batió a los belgas, que eran los grandes favoritos, organizaron el certamen, con recorridos para sus ciclistas y quedaron por fuera del medallero. Pensar que un colombiano gane esta clase de certámenes, frente a estos monstruos es, hoy, una utopía.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

