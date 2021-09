Colombia ganó la Copa de Naciones de pista en Cali

Con Martha Bayona como la reina del certamen, la Selección Colombia se coronó campeona de la Copa de Naciones UCI Tissot 2021, que concluyó este domingo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño.

La pedalista santandereana radicada en Medellín se colgó cuatro medallas de oro, jalonando el triunfo nacional ante rivales de un notable nivel como la mexicana Yuli Verdugo y la polaca Urzsula.



Colombia obtuvo cinco medallas de oro, seis de plata y seis de bronce para 23.680 puntos; mientras que Trinidad y Tobago cerró con cuatro oros y Polonia tercera con dos oros, tres platas y cuatro bronces.



Por su parte, los hombres aportaron la medalla dorada en la cuarteta de persecución, conformada por Juan Esteban Arango, Bryan Gómez, Jordan Parra y Alex Juan Pablo Zapata, quienes superaron a Michael Foley, Jackson Kinniburgh, Mathias Guillemette, Sean Richardson.



La presea de bronce la obtuvo México (Ricardo Pena, Tomás Aguirre, Jorge Martínez Huerta, José Muniz) al vencer en la definición a Malasia.



La jornada fue acompañada por el ministro de Deporte, Guillermo Herrera Castaño, quien presenció en vivo a la santandereana Martha Bayona conquistar la medalla en el Keirin mujeres al superar a la mexicana Yuli Verdugo (plata) y a la polaca Urszula Los (bronce).



El combinado anfitrión también ganó este domingo medallas de plata en el Ómnium hombres con Juan Esteban Arango, Kevin Santiago Quintero en Velocidad Individual.



Los bronces llegaron en la Mádison mujeres Lina Mabel Rojas y Lina Marcela Hernández al totalizar 21 puntos; al ubicarse después de Polonia (Daria y Wiktoria Pikulik), que obtuvo el oro con 53 unidades, y Ucrania (Kseniia Fedotova-Telyana Klimchenko) con 22.



La reina de la pista en Cali



Martha Bayona alcanzó los primeros lugares en Velocidad equipos, Velocidad individual, 500 metros mujeres y el Keirin, dejando en evidencia su gran forma.



Bayona cronometró en los 200 metros un tiempo de 33,233 segundos, por encima de la francesa Mathilde Gros (plata) con 34,506, y la polaca Sibiak Nikola (bronce) con 34,955. Entre tanto, la joven barranquillera Marianis Salazar terminó cuarta con 35,128.

Kevin Quintero (izq.) y Nicholas Paul, figuras. Foto: EFE



"La verdad no me lo esperaba, pero venía con una mentalidad demasiado fuerte y un plan de entrenamiento muy bueno, estoy muy contenta de haberle entregado estos triunfos a Colombia, siempre estuvo con una buena disciplina con mi entrenador John Jaime y acá se vio, vamos por más y muchas gracias a quienes nos apoyan. Esto me da mucha confianza y sé que puedo lograr muchas cosas", dijo Bayona.



Y agregó: "Estar en casa nos llena de mucho orgullo, la gente no nos pudo acompañar, pero desde casa sé que nos acompañaron, muy contenta de brindar esto bonito espectáculo para toda Colombia. Tuve unas rivales muy fuertes, Mathilde (Gros), Yuli Verdugo. Disfruto mucho la velocidad equipos, soy una de las que me gusta ganar con mis compañeras, todas las pruebas me llenan de orgullo y darle medallas al país. En el programa PAD vienen niñas con un proceso muy bueno, hay que seguir. Estoy cansada, pero contenta. Siempre que corro por mi país y mi departamento daré lo mejor”.



Trinidad y Tobago y su ‘as’ bajo la manga.



Nicholas Paul tiene 22 años y desde hace 8 meses se encuentra en Suiza aprovechando el programa de pista que ofrece la Unión Ciclista Internacional (UCI).



En Cali ganó todas las pruebas en que compitió, dando muestras de su exuberante nivel tras competir en los Juegos de Olímpico, donde estuvo en el top 10 de la Velocidad.



Paul se impuso en el Keirin hombres (derrotando a los colombianos Kevin Santiago Quintero y Santiago Ramírez), la Velocidad individual, con récord de la pista con 9.660 segundos, superando la marca del francés François Pervis; así como el Kilómetro contrarreloj con 59,94 segundos, escoltado por el polaco Patryk Rajkowski (plata, 1,00;240) y el colombiano Santiago Ramírez (bronce con 1,00;464).



Acerca de su actuación dijo que “es fabuloso ganar en un certamen, me gusta mucho la pista de Cali, es mi segunda vez, ahora gané tres medallas y espero volver por más”.

Su preparación abarca 8 horas diarias y de allí que haya sido la figura entre los varones.



La cuarta presea dorada de los trinitarios la obtuvo Akil Campbell en la Eliminación hombres después de una ajustada definición. El polaco Kenny de Ketele se quedó con la plata y el chileno Cristian Arriagada consiguió el bronce.



Polonia, en tanto, se quedó con dos oros en Velocidad equipos hombres, seguido por Colombia (plata) y Polonia (bronce); lo mismo que en la Madison mujeres, por encima de Ucrania y Colombia.



Con información de la oficina de prensa