Análisis: las razones por las que Roglic es el dolor de cabeza de Egan

Primoz Roglic es, hoy en día, la gran amenaza para que el colombiano Egan Bernal, que no salió el sábado para la cuarta etapa de Criterium Dauphiné, pueda reeditar lo que hizo en el 2019: ganar su segunda edición del Tour de Francia.

El ciclista esloveno, líder del equipo Jumbo Visma, dio un duro golpe de opinión al ganar dos etapas y quedarse con el título en el Tour de L’Ain y con su actuación en el Dauphiné, prueba en la que no salió para la última etapa siendo líder, el último ensayo previo al Tour, lo que lo deja como el favorito a la victoria de la prueba que arrancará el 29 de agosto y terminará el 20 de septiembre.



Roglic se ha visto sólido, explosivo en las llegadas en alto en las que ya acumula tres triunfos, dos en L’Ain y uno en el Dauphiné. Está fuerte, imbatible, dominador, intimidante frente a unos rivales, entre ellos Bernal, que se han doblegado frente a su dominio.



Ha estado rodeado de una fuerte escuadra, un Jumbo Visma que se ha disfrazado del Ineos, antiguo Sky, que no da tregua, ni un respiro para que sus enemigos le hagan daño, imprimiendo un fuerte ritmo de competencia del que es muy difícil zafarse.



Sin embargo, faltan dos semanas para el Tour y nadie tiene la última palabra. Generalmente, si se miran los resultados del Dauphiné en los años anteriores, son casi parecidos a los del Tour, pero ni Roglic ha ganado el Tour ni Egan y los demás lo han perdido.



EL TIEMPO consultó a tres conocedores de esta situación, que lo han vivido tanto en la carretera como fuera de ella y que analizan cómo están las apuestas en estos momentos con miras a un Tour de Francia, que pinta de la mejor manera y en el que se espera una dura lucha.



Bingen Fernández, técnico del equipo NTT Pro Cycling, animador del World Tour; Tim Harris, director deportivo de la escuadra Bahrain, y Joseba Beloki, exciclista, tercero en el Tour de Francia del 2000 y 2001 y segundo en el 2002, hablaron de la lucha Roglic vs. Egan y de la pelea de Jumbo Visma vs. Ineos.

Primoz Roglic y Egan Bernal, en la lucha. Foto: EFE



“Roglic se ve fuerte. Ha estado imbatible. Ha sido superior en el Dauphiné, ha atacado, incluso, sentado, sin pararse en el sillín, los ha dejado atrás y seguro que es el hombre a batir en estos momentos”, señaló Fernández.



Y agregó: “Hay que decir que si bien el esloveno está en una buena forma, los demás no están lejos. Este año, todo es distinto y si bien rinde hoy, no sabemos en el Tour”.



Primoz Roglic tiene 30 años, en el 2017 fue 38 en el Tour y un año después terminó de cuarto y ajusta un triunfo parcial, el que obtuvo en su última participación entre Lourdes y Laruns, sobre 200 kilómetros.



“Egan se ve bien, le falta coger alguna cosa, pero para eso son estas competencias, para saber en qué están y cómo hacer para llegar bien al objetivo final. Roglic y su equipo están fuertes, sin duda, pero nadie puede decir nada a estas alturas del año. Una cosa es el Dauphiné, de solo cinco días, y otra el Tour, carrera de tres semanas”, agregó Fernández.



El corredor esloveno, campeón de ruta de su país y segundo en la crono, por detrás de Tadej Pogacar, solo ha corrido durante nueve días este año y ya tiene 1.254 kilómetros en sus piernas, pero ese tema ahora poco importa.



“Hoy en día, todo ha cambiado y no se necesita correr para saber cuáles son las condiciones. Los datos se pueden seguir en los entrenamientos y ya se sabe a qué se va a jugar. Las condiciones de los ciclistas son distintas, pero no hay necesidad de correr o no para conocer y mejorar una condición”, precisó Fernández.



Carreras distintas



Harris, un estudioso de las estrategias y de la preparación en el Bahrain, equipo al que pertenece el colombiano Santiago Buitrago y el español Mikel Landa, da parte de tranquilidad.

“Jumbo Visma es completo. Tiene a Roglic, que ha ganado y con este resultado en el Dauphiné se ha visto que en la montaña se comporta bien. Sin embargo, hay que decir que una cosa es ganar una carrera corta y otra una grande como el Tour”, precisó Harris.



“En el Dauphiné hemos visto quién está bien, pero el Tour es otra cosa. Solo hemos visto montaña en el Dauphiné, mientras que en el Tour hay otras condiciones con las que hay que contar: vientos, terreno llano, en fin. Además, no sabemos en estos momentos cómo va la gente en las tres semanas del Tour”, declaró el DT.



Roglic tampoco ha sido exigido. Nadie lo ha puesto en apuros en ninguna de las dos carreras y no se sabe cómo va a reaccionar cuando lo pongan contra la pared, pero sí es verdad que ha sorprendido, al menos, a Egan, quien no se ha visto tan fuerte debido a sus dolores de espalda.



“No veo mal a Egan. Es normal lo que pasa. No ha cedido minutos, solo segundos. Tiene la opción de figurar y lo hará. Jumbo es más por estos días, pero Ineos no está lejos. Nairo, Landa, Thibaut Pinot lo siguen, lo tienen cerca. Hoy todo es muy incierto, distinto y no se puede asegurar quién está mejor para el Tour”, indicó Harris.



Para el DT hay otro tema que es clave de cara al Tour, el recorrido. Harris señala que si bien Jumbo Visma es un bloque seguro, pues, no hay una contrarreloj por equipos en la que saquen una buena diferencia.

Primoz Roglic, (izq., campeón), y Egan Bernal, segundo, en el Tour de L'Ain. Foto: EFE



“Hay poca crono y eso es bueno para los escaladores. La única etapa del Tour que tiene al reloj como juez termina subiendo, así que todo será distinto”, preció.

Beloki va más de frente. Para el exciclista y hoy analista, Egan Bernal es el primer candidato para ganar el Tour, por encima de un Roglic, de quien dice se muestra imbatible.



“El primer favorito es Bernal, porque es el que defiende el título, está en un equipo que sabe correr el Tour. Y cuando uno anda bien defiende bien un liderato. Jumbo va a experimentar un liderato en el Tour, Ineos ya lo tiene controlado, sabe hacer ese trabajo. Castroviejo, Amador, Thomas, Rowen, esa es gente experta trabajando para controlar. Vamos a ver cómo se comportan Tom Dumoulin, Bennett, Tony Martin o Geroge Bennett en esa labor”, señaló Beloki.

Y agregó: “El gran éxito del Ineos es que cuenta con ciclistas de mucho palmarés, que se han dedicado a dejar de un lado su estatus y luchar para su líder. Jumbo y Roglic van por el mismo camino, pero Ineos les lleva ventaja. Roglic está solvente, tiene opciones de ganar, pero el favorito es el que defiende el título”.



Para el español, lo que ha pasado en Occitania, L’Ain y el Dauphiné da alguna visión de lo que puede pasar en el Tour, pero nada es definitivo.



“Sin duda, Roglic ha dado golpes fuertes, pero Egan e Ineos saben asimilar eso. Lo han demostrado. Todavía quedan dos semanas para el Tour y estamos viendo un Roglic sólido, un equipo imbatible, que creo que demuestran mucha explosividad, está jugando con inteligencia”, señaló.



Bernal no se ha visto bien en el Dauphiné. Le ha costado rematar las etapas de montaña y ha perdido segundos con Roglic.



“Le cuesta, puede ser fatiga, pero no quiere decir nada. Ahora, el Tour está a dos semanas, tiempo suficiente para acomodar las cargas y llegar bien al 29 de agosto. Estas carreras sirven para eso”, concluyó.



El duelo entre Roglic y Bernal se volverá a ver en el Tour. La historia de L’Ain y del Dauphiné es eso, una historia.



Hoy, cuando termine la prueba francesa comenzará la cuenta regresiva para el Tour y allí es donde los dos máximos favoritos a luchar por el título ultimarán detalles para su ‘pelea deportiva’.



Por ahora, Roglic gana la ‘guerra psicológica’, pero nadie ha dicho la última palabra. Del 29 de agosto al 20 de septiembre se tendrá la oportunidad de saber si ellos dos cumplen con las expectativas.

