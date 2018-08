Clasificaciones de la Vuelta a España

Clasificaciones

Etapa 2

1 Alejandro Valverde 88 Movistar Team 04h 13' 01'' - B : 10'' -

2 Michal Kwiatkowski 145 Team Sky 04h 13' 01'' - B : 6'' -

3 Laurens De Plus 93 Quick - Step 04h 13' 04'' + 00h 00' 03'' B : 4''

4 Wilco Kelderman 151 Team Sunweb 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

5 George Bennett 132 Team Lotto Nl - Jumbo 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

6 Tony Gallopin 14 Ag2r La Mondiale 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

7 Emanuel Buchmann 42 Bora - Hansgrohe 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

8 Rigoberto Uran 111 Team Ef Education First - 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

9 Nairo Quintana 81 Movistar Team 04h 13' 04'' + 00h 00' 03''

24 Sergio Luis Henao Montoya 144 Team Sky 04h 13' 09'' + 00h 00' 08''

32 Miguel Angel Lopez 21 Astana Pro Team 04h 13' 20'' + 00h 00' 19''

45 Winner Andrew Anacona 83 Movistar Team 04h 14' 02'' + 00h 01' 01''

81 Vincenzo Nibali 1 Bahrain - Merida 04h 17' 05'' + 00h 04' 04''



General

1 Michal Kwiatkowski 145 Team Sky 04h 22' 40'' - B : 6''

2 Alejandro Valverde 88 Movistar Team 04h 22' 54'' + 00h 00' 14'' B : 10''

3 Wilco Kelderman 151 Team Sunweb 04h 23' 05'' + 00h 00' 25''

4 Laurens De Plus 93 Quick - Step 04h 23' 08'' + 00h 00' 28'' B : 4''

5 Jon Izaguirre Insausti 4 Bahrain - Merida 04h 23' 10'' + 00h 00' 30''

6 Fabio Felline 165 Trek - Segafredo 04h 23' 10'' + 00h 00' 30''

7 Emanuel Buchmann 42 Bora - Hansgrohe 04h 23' 12'' + 00h 00' 32''

8 Tony Gallopin 14 Ag2r La Mondiale 04h 23' 13'' + 00h 00' 33''

9 Nairo Quintana 81 Movistar Team 04h 23' 13'' + 00h 00' 33''

10 Bauke Mollema 161 Trek - Segafredo 04h 23' 15'' + 00h 00' 35''

20 Rigoberto Uran 111 Team Ef Education First 04h 23' 28'' + 00h 00' 48''

26 Miguel Angel Lopez 21 Astana Pro Team 04h 23' 34'' + 00h 00' 54''

31 Sergio Luis Henao Montoya 144 Team Sky 04h 23' 39'' + 00h 00' 59''

39 Winner Andrew Anacona 83 Movistar Team 04h 24' 16'' + 00h 01' 36''













