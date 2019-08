Clasificaciones de la Vuelta a España tras la primera etapa

Así quedaron las clasificaciones de la Vuelta a España, tras la victoria del equipo Astana en la primera etapa de la carrera.

Etapa

1. Astana 14 min 51 seg

2. Deceuninck-Quick Step a 2 seg

3. Team Sunweb a 5 seg

4. EF Education First a 7 seg

5. Bora-Hansgrohe a 13 seg

6. CCC Team a 15 seg

7. Movistar Team a 16 seg

​8. Groupama-FDJ a 16 seg

9. Mitchelton-Scott a 18 seg

​10. Lotto-Soudal a 19 seg.



General

1. Miguel Ángel López (Astana) 14 min 51 seg

2. Darío Cataldo (Astana) m. t.

3. Jakob Fuglsang (Astana) m. t.

4. Ion Izaguire (Astana) m. t.

5. Luis León Sánchez (Astana) m. t.

6. Gorka Izaguirre (Astana) m. t.

7. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) a 2 seg

8. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step a 2 seg

9. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) a 2 seg

10. Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick Step) a 2 seg

​20. Rigoberto Urán (EF Edication First) a 7 seg

21. Daniel Felipe Martínez (EF Edication First) a 7 seg

22. Sergio Higuita (EF Edication First) a 7 seg

​39. Nairo Quintana (Movistar Team) a 16 seg

​48. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a 18 seg

​99. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) a 40 seg

119. Sebastián Henao (Team Ineos) a 53 seg

​151. Darwin Atapuma (Cofidis) a 1 min 48 seg

​168. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) a 2 min 43 seg

169. Sergio Luis Henao (UAE Team Emirates) a 2 min 43 seg

170. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 2 min 43 seg



