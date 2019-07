Clasificaciones tras la etapa 19 del Tour de Francia

Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia 2019 tras una accidentada etapa 19 que debió ser cancelada por mal tiempo. En el top 10 de la general hay 3 colombianos.

Etapa (que fue terminada en el could l'iseran y no tuvo ganador, pero cuyos tiempos sí cuentan para la general)



1. Egan Bernal 75h 20 minutos 19 segundos

2. Simon Yates, a 5 segundos

3. Barguil, a 41 segundos

4. De Plus, a 50 segundos

5. Kruijswijk m.t.

6. Thomas m.t.

7. Buchmann m.t.

8. Nibali m.t.

9. Porte a un minuto 18 segundos

10. Mühlberger m.t.

Las bonificaciones previstas en la cima del Col de l'Iseran se aplicarán en el cálculo de tiempos de la clasificación general.



1. Egan Bernal, 8''

2. Simon Yates, 5''

3. Warren Barguil, 2''

Top 3 provisional de la clasificación general



1. Egan Bernal

2. Julian Alaphilippe a 45 segundos

3. Geraint Thomas, a un minuto 3 segundos

