Primoz Roglic, imbatible en la Paris Niza

El esloveno Primoz Roglic sigue de líder de la Paris Niza, tras cumplirse este sábado la séptima etapa, de 119,5 kilómetros, con final en alto y que fe ganada por el pedalista del Jumbo Visma.

Roglic no tiene rival, eso lo ha demostrado durante la competencia, y este sábado no fue la excepción.



La fracción estuvo muy movida, como se esperaba, y fueron 13 los hombres que tomaron la iniciativa para irse en la fuga en busca del protagonismo.



El grupo estuvo integrado por Neilson Powless (EF-Nippo), Andrey Amador y Laurens De Plus (Granaderos Ineos), Alexey Lutsenko (Astana), Anthony Perez (Codidis), Julien Bernard y Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Thomas De Gendt ( Lotto-Soudal), David de la Cruz (EAU), Sam Bennett y Mattia Cataneo (Deceuninck-Quick-Step), Dylan Teuns y Gino Mader (Bahréin).



La batalla, en primera instancia, fue por los puntos de los premios de montaña, luchar enconada entre los escapados, mientras que lote, atrás, en el que iba Roglic, iba tranquilo, pero con la mirada puesta en la diferencia.



Pérez fue el más beneficiado. Las unidades que tomó en los pasos le sirvieron para lograr, de forma anticipada, el título de la montaña.



La diferencia llegó a estar a más de dos minutos, pero fue bajando a medida que se transcurría la jornada. Al 28 km de la meta la renta de los escapados era de un minuto 28 segundos.



Powless, Mader y Elissonde se fueron en la punta, ya en la subida final, algo que beneficiaba mucho más a Roglic, que se relajaba por el tema de las bonificaciones. Faltaban 10 km a la ,eta y la diferencia era de un minuto 13 segundos.



En los últimos 3 km, Maximilian Schachmann lanzó un ataque, pero Roglic estuvo atento. Alexander Vlasov se fue con ellos. La diferencia de los punteros era de 17 s.



El esloveno respondió con un ataque, pero Schachmann y Vlasov lo siguieron. Gino Made era el que se mantenía en la punta.



La última etapa se disputará este domingo sobre una distancia de 91 kilómetros.



Clasificaciones

Etapa

1. Primoz Roglic 3 h 09 min 18 s

2. Gino Mader a 2 s

3. Maximilian Schachmann a 5 s

4. Lucas Hamilton a 8 s

5. Alexander Vlasov a 10 s

6. Teisj Benoot m.t.



General

1. Primoz Roglic 26 h 32 min 01 s

2. Maximilian Schachmann a 52 s

3. Alexander Vlasov a 1 min 11 s

4. Ion Izagirre a 1 min 15 s

5. Teisj Benoot a 1 kin 34 s

6. Lucas Hamilton m.t.



DEPORTES