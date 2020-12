José Tito Hernández, el campeón del Clásico RCN

José Tito Hernández, del Team Medellín, se adjudicó este domingo el Clásico RCN, que el año pasado conquistó su compañero de equipo, el español Óscar Sevilla. La edición de este año recorrió casi 860 kilómetros.



Le puede interesar: (El día que Checo Pérez le contó a EL TIEMPO su sueño en la F1).

La última jornada, entre Medellín y Concepción, en el departamento de Antioquia (noroeste) sobre 130,6 kilómetros, la ganó Cristian Montoya (Team Medellín), quien invirtió 3 horas 14 minutos y 14 segundos.



El segundo lugar lo alcanzó Germán Gómez (UAE Team Colombia), quien cedió 1 minuto y 31 segundos. Este corredor se salió de la carretera en los últimos kilómetros de la etapa pero su caída no fue grave. Tercero fue Yecid Sierra (Aguardiente Cundinamarca), a 2 minutos y 37 segundos.



También lea: (Dura reflexión de un periodista sobre Maradona: 'se quería morir').



"El triunfo es producto del trabajo del equipo que me respaldó desde que tomé el liderato -quinta etapa- y gracias a eso pude sostenerme hasta hoy", dijo Hernández a periodistas.



El nuevo ganador del Clásico, de 25 años, fue campeón de la Vuelta del Porvenir de 2012 y su más reciente triunfo internacional lo alcanzó en marzo pasado al ganar el Gran Premio de la Patagonia, en Chile.



Hernández estuvo en el ciclismo europeo dos años pero no logró cuajar buenos resultados con el GM Cycling Team italiano y por eso regresó en 2016 a Colombia en donde corrió con el GW Shimano, y de allí pasó al Team Medellín con el que acaba de lograr su triunfo más importante como ciclista profesional.



Además: (Así es la vida de José Pékerman tras su salida de la Selección).



El podio del Clásico RCN lo completaron Sevilla y Didier Merchán (Colombia Tierra de Atletas), quien fue el mejor sub'23 de esta carrera.



La clasificación de la montaña fue para Salvador Moreno, del equipo EPSA, que sigue demostrando que es uno de los ciclistas más fuertes en el ascenso toda vez que en la pasada Vuelta a Colombia también fue el mejor en esa especialidad.



EFE