Luego del éxito que tuvo el regreso de la Clásica Ciclística del 20 de Julio, la alcaldía local de San Cristóbal decidió subir la apuesta deportiva, en su intención de convertirse en el semillero de los nuevos profesionales del pedaleo bogotano.

Luego del éxito que tuvo el regreso de la “Clásica Ciclística del 20 de Julio”, la alcaldía local de San Cristóbal decidió subir la apuesta deportiva, en su intención de convertirse en el semillero de los nuevos profesionales del pedaleo bogotano.



(Linda Caicedo: vea los golazos del juego Colombia vs. China, Mundial Sub-17)

(Falcao García anota golazo, pero se lo anulan: esta fue la acción)



El próximo domingo 16 de octubre, desde las 7:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. se llevará a cabo la “Crono Escalada” 2022.

Piernas listas



Esta particular carrera tiene componentes muy distintos a las ya realizadas, pues se trata de una serie de competencias ciclísticas, divididas por categorías, que se desarrollan en una pendiente - en este caso la zona alta de la localidad – donde los deportistas deben subir a toda velocidad, siendo el ganador aquel que logre hacerlo en menos tiempo: en otras palabras, una “Contrareloj”.



El trazado de la crono escalada fue realizado por el equipo de deportes de la alcaldía local y comprende una ruta de 4.8 kilómetros, en los cuales los ciclistas cruzarán por cuatro diferentes UPZ y barrios tradicionales de San Cristóbal, como lo son el 20 de Julio, Bello Horizonte, La Victoria, Bellavista, etc.



La primera competencia iniciará a las 7:00 am frente al parque de Granada Sur etapa II, aledaño a la alcaldía local de San Cristóbal y terminará aproximadamente 40 minutos después, en inmediaciones del parque Moralba.



“Esta es una competencia muy exigente, y a pesar de no estar concebida para profesionales, requiere de una enorme preparación física, técnica y mental para poder aguantar el recorrido, y sobretodo si se busca vencer. Asistí con mi bicicleta al trayecto de prueba hace ocho días y créanme, es muy dura”, comentó Juan Carlos Triana, alcalde de San Cristóbal.



Los organizadores del evento establecieron dos jerarquías deportivas para el certamen: una de ellas es el “Ciclismo de ruta” (para bicicletas de competencia), donde los deportistas podrán correr en las categorías: pre infantil, infantil, pre juvenil, juvenil, sub 23, élite, máster A, máster B, máster C (las tres para adultos) y Máster D (para adultos mayores) en las ramas femenina y masculina.



La segunda jerarquía es conocida como “Mountain Bike” (se trata de la misma carrera, pero desarrollada con bicicletas de todo terreno o montaña). Allí, los ciclistas correrán en categorías más reducidas, siendo estas: juvenil (menores de edad), única (de los 18 a los 30 años), senior (de 30 a 39 años) así como máster A, máster B y máster C (adulto mayor en este caso).



“Cabe resaltar que esta es la primera edición de crono escalada que hacemos en la localidad, y estamos felices, puesto que la liga de ciclismo de la capital la integró como la cuarta etapa de la vuelta a Bogotá, que se llevará a cabo en el marco de los juegos deportivos nacionales 2022”, reveló el mandatario local.



Para la crono escalada se espera la participación de 350 ciclistas, los cuales se inscribieron previamente, tanto de forma presencial como virtual. Aunque no es un requisito el ser habitante de la localidad, el equipo deportivo de la alcaldía resaltó que la mayoría de los participantes del listado oficial provienen de los distintos barrios de San Cristóbal; lo que posiciona a este sector del sur de Bogotá como una importante cantera del ciclismo colombiano.



“Aunque ya están cerradas las inscripciones, contemplamos la posibilidad de abrir otros 50 cupos adicionales el día de la carrera. Lo informaremos oportunamente”, aclaró Triana.



Los ganadores recibirán múltiples premios por categoría, representados en bonos redimibles para artículos deportivos, por un valor cercano a los 10 millones de pesos.



Finalmente, la alcaldía local anunció que se van a cerrar temporalmente varias vías de la localidad este domingo, solo mientras se desarrollan las distintas carreras. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ejecutará varios pasos controlados: en la avenida calle 36 sur con carrera 3ª Este; la carrera 4 Este con calle 41ª Bis Sur y la transversal 3c Bis Este, entre otras.



(Jugador del Manchester United es arrestado por violar control policial)

(Piqué, arrinconado: revelan supuesto plan de Shakira para el Mundial de Catar)



Deportes