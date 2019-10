Cinco grandes ciclistas colombianos están en la cuerda floja

El 2019 ciclístico está a punto de terminar. Y si hablamos del World Tour, pue solo faltan dos competencias: Giro de Lombardía y el Tour de Guangxi en China, pero a esta altura del año hay cinco ciclistas colombianos que están en el aire, en la cuerda floja y no se saben noticias de si continúan en sus equipos o cambian.

Uno de ellos es Carlos Betancur, quien está con el Movistar, pero su contrato caduca este año.



El pedalista colombiano ha tenido una buena temporada, ha tratado de recuperar el camino que perdió, pero no se sabe su futuro.



Hace poco se supo que Movistar quería renovarlo, pero a última hora lo que se conoció es que se irá y suena insistentemente que ya tiene firmado con el UAE Emirates, pero no hay nada confirmado. Israel Cycling, que quiere ser World Tour, también está interesado.



Esteban Chaves es otro cuyo contrato que lo liga al Mitcheton-Scott finaliza en el 2019 y no se sabe si seguirá o no. Llegó a la escuadra australiana en el 2014 y dio buenos resultados.

Esteban Chaves Foto: AFP



Fue figura en la Vuelta a España, en la que fue podio en el 2016, año en el que terminó de segundo en el Giro de Italia. Además, ganó el Giro de Lombardía, pero una mononucleosis no lo dejó rendir más.



Los últimos dos años no han sido los mejores, los resultados no se han dado y pasó de pelear generales a ayudarles a los hermanos Yates, Adam y Simon, a ganar carreras.



No hay noticias de si sigue o no, aunque su continuidad en el Mitchelton es lo más probable.



Hernando Bohórquez no las tuvo todas en el Astana. Se enfermó, se cayó y no pudo cumplir las expectativas. Es uno de los corredores que podría salir de la escuadra por bajo rendimiento.



No pudo responder a la confianza de Miguel Ángel López, que lo llevó para que le ayudara, pero la salud no fue la mejor.



Formó por un año solamente con el equipo kazajo, pero es muy seguro la no continuidad.



Sebastián Henao está en el Ineos, antiguo Sky, desde el 2014, pero en diciembre finiquita su parte contractual con la escuadra. No se sabe si seguirá o no.

Sebastián Henao. Foto: Archivo / EL TIEMPO



El año pasado, se conoció la noticia de que su primo, Sergio Luis Henao, se iba para el UAE Emirates, pero Sebastián tenía un año más de contrato con Ineos.



Ha sido un excelente gregario y eso puede jugar a su favor, pero no se sabe ninguna noticia sobre su futuro.



Edwin Ávila no ha renovado con el Israel Cycling, que tiene un pie en el World Tour para el 2020. Campeón mundial de pista, Ávila es un embalador que no ha definido si sigue en la escuadra. Será una buena opción, pues subirá de categoría y podrá correr Giro, Tour y Vuelta.



