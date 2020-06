¡Crisis! Lote colombiano propone correr hasta la vuelta de la esquina

El 12 de marzo pasado, Luis Carlos Chía ganó la etapa y Diego Ochoa se coronó campeón de la Clásica de Rionegro, la última competencia que se disputó en el país pues días después se decretó el confinamiento.

Han pasado 108 días y el regreso a las carreras en el país no está claro. La Federación Colombiana de Ciclismo emitió la semana pasada un posible calendario en el que incluyen 11 de las 50 carreras que en principio se habían establecido para este 2020, pero por ahora todavía no hay nada confirmado.



Los equipos han tratado de no parar, de seguir con sus entrenamientos, primero en casa y luego, con el aval del Gobierno, en las carreteras.



Los ciclistas se están preparando para un eventual regreso, que sería en la Vuelta de la Juventud, programada para realizarse entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, y de ahí en adelante correr todo lo que se les ponga en frente.



“Estamos motivados por el apoyo al Team Medellín. Queremos que todo se solucione y que vuelva a la normalidad para poder seguir corriendo. La idea es competir lo que más se pueda, eso sería lo mejor”, le dijo a EL TIEMPO Fabio Duarte, campeón de la Vuelta a Colombia, quien aspira a defender el título de la competencia, que se correría

del 13 al 22 de noviembre.



Y agregó: “Todo será más competitivo, hemos tenido más de cuatro meses quietos. Mes y medio en solo rodillos no nos dicen nada, salir a carretera y coger la forma ya es algo. Estamos motivados porque llevamos varios días sin correr y eso llama más la ansiedad y la ambición de ganar”.



Duarte advierte que cuando se reanuden las carreras será más exigente, porque los ciclistas están ávidos de triunfos, de mostrar el patrocinador.

“Hay que correr lo que se ponga en frente, no tener diciembre ni enero, ir de largo, ese sería el mejor regalo de Navidad”, señaló.



Salvar la inversión



Héctor Manuel Castaño es el técnico del equipo Orgullo Paisa y es otro de los que piensan que hay que reunir todos los esfuerzos para que vuelvan las carreras, siempre y cuando se guarden las normativas.



“Veo viable el calendario. Si en Europa ya están en competencias, pues acá ese es el deseo. Si no se hace, será difícil tanto para los equipos como para los ciclistas mantenerse este año y el que viene”, precisó Castaño.

Ciclistas colombianos quieren que las carreras vuelvan rápido. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Para él, las pruebas serán distintas, con restricción de público, controles de bioseguridad y técnicamente diferentes.



“No será igual. Les va a costar mucho coger la forma a algunos y los jóvenes deberán ir más rápido. Hay que estar en varias competencias antes de la Vuelta a Colombia, que será el gran objetivo de todos. Hay que correr lo que resulte, así sea la vuelta de la esquina. No hemos tenido la oportunidad de mostrar a los patrocinadores”, señaló Castaño.



Juan Pablo Suárez ha sido dos veces podio de la Vuelta a Colombia y ganó el Clásico RCN en el 2017, es uno de los puntales del equipo EPM y advirtió que, si bien hay que correr, el tema del nuevo coronavirus no se ha superado.



“Veo difícil competir todavía por el tema de la salud. Por muchas ganas que uno tenga de correr, pues eso está muy latente, el virus está ahí. Estamos prestos a competir, a que se reactive el ciclismo y ganar”, señaló Suárez.



“Los patrocinadores necesitan esa publicidad. El protocolo debe ser estricto, por eso, la idea es contar con circuitos para que todo se pueda controlar”, dijo.



Todas las pruebas no se podrán realizar, en eso coincide Suárez, y advierte que de alguna forma hay que salvar la inversión de los patrocinadores. “De acá a noviembre puede estar normalizado todo. Ojalá esté mejor para responderles a los que nos apoyan. Hay que retribuir ese patrocinio y eso será en las carreras. Por lo menos hacer la Vuelta a Colombia, si lo otro no se puede, pues...”, indicó.

¿Y la Fedeciclismo?



La Federación Colombiana de Ciclismo sabe que los equipos y ciclistas quieren correr para salvar el año, pero habrá carreras, siempre y cuando las circunstancias de salud lo permitan.



“Todo está sujeto a las condiciones que nos anuncie el Gobierno colombiano. Aspiramos a poder realizar eventos, los principales son la Vuelta a Colombia, masculina y femenina; el Clásico RCN; la Vuelta de la Juventud, del Porvenir; Tour femenino; Vuelta del Futuro, masculina y femenina”, precisó Mauricio Vargas, presidente de la Fedeciclismo.



“Todos los ciclistas no pueden ir a todas las pruebas y escogerán las que más les convienen. El calendario está apretado, pero es que no hay más espacio. Nos toca acomodarnos”, indicó.



