Un grupo de ciclistas 'influencers' habría "lavado" sus bicicletas de gravel en el Páramo de Sumapaz, en Cundinamarca, una de las fuentes hídricas más importantes del país.



Así lo dio a conocer una denuncia de los habitantes de Usme a través de redes sociales.



Indignación por 'lavado' de bicicletas

Foto: Mauricio León. EL TIEMPO.

En el reclamo de la población se adjuntan fotografías que los ciclistas publicaron en sus redes sociales cuando habrían llevado a cabo la mala práctica.



En una de las historias 'posteadas' en Instagram, se lee:



"Llegamos al río, lavamos las bicis y disfrutamos del paisaje".



Al parecer, conforme reportan los habitantes de Usme, aquella habría sido la primera rodada en bicicletas de gravel de un grupo patrocinado por una marca nacional.



"El Parque Nacional Natural de Sumapaz no tiene vocación turística, es decir no tiene permitido el acceso al público, tampoco se pueden realizar acciones de ecoturismo esto debido a su fragilidad, por su nivel de conservación y por que la capacidad de carga no está permitida", informó la alcaldía de Bogotá en su página web a finales de junio.



Sobre el por qué dicho comportamiento es negativo, William Andrés Herrera Pabón, ingeniero ambiental de la alcaldía local de Sumapaz, explicó en dicha oportunidad:



"Debido a su ubicación, a su accesibilidad a la capacidad de carga y a la fragilidad ambiental que se presenta lo que podemos es generar un impacto ambiental negativo a la fauna y a la flora existente en este lindo ecosistema".

Denuncia contra ciclistas. Con todo lo que apoyo la cultura del ciclismo, hay que decir que NO a todo lado se puede llegar y disponer de ríos y espacios verdes como si fuera nuestra casa. Por alguna razón el Páramo de Sumapaz tiene restringido el movimiento incluso a caminantes.

Desconozco qué grupo es este y de dónde provienen pero hicieron algo que no puedo creer 🙃



Lavaron sus bicicletas de gravel en el Páramo de Sumapaz, uno de los reguladores hídricos más importantes de Colombia, el cuál está ligado a cerca de 10 ríos de nuestro país.

