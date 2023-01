El domingo 19 de febrero se realizará el primer Gran Fondo Matamoros de ciclismo, en alianza con la Alcaldía de Mosquera, con el objetivo de recaudar fondos para los programas sociales de la Corporación Matamoros, que benefician a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional heridos y con discapacidad adquirida en ejercicio de su deber.

En este sentido se apoyarán especialmente con becas de educación superior y el apoyo a los deportistas de la liga con discapacidad de las Fuerzas Armadas.

Gran participación

El evento contará con la participación de 1.000 ciclistas quienes escogerán entre tres distancias diferentes:



1. Gran Fondo, de 105 km: partiendo desde el Coliseo Lucio Amórtegui de Mosquera, recorrido hasta la entrada Facatativá, Mondoñedo y Hospicio para retornar al Coliseo Lucio Amórtegui en Mosquera.



2. Medio Fondo, de 60 km: salida desde el Coliseo Lucio Amórtegui de Mosquera, recorrido a la entrada de Facatativá, retorno a la rotonda de Mosquera, subida a Mondoñedo, Puerto Araujo y retorna al coliseo.



3. Piccolo, de 28 km: Salida Coliseo Lucio Amórtegui de Mosquera, subida a Mondoñedo, Estación de gasolina Texaco y regreso al coliseo.



Datos técnicos del Gran Fondo Matamoros:



1. Horario y Fecha: 19 de febrero de 2023, entre las 4:30 a 14:00 horas.

2. Salida: Coliseo Lucio Amórtegui (Mosquera).

3. Recorrido: salida del Coliseo Lucio Amórtegui (Mosquera) – carrera 3 – variante de Madrid hacia el occidente – retorno oriente - oriente a la altura de la glorieta Cartagenita – variante Madrid al oriente – conectante vía Mosquera, La Mesa – Mondoñedo – Retorno en el PR 81 – Mondoñedo – Carrera 3.

4. Llegada: Coliseo Lucio Amórtegui (Mosquera).

5. Cierres Viales:

• Cierre de la vía variante Mosquera – Facatativa: entre las 4:30 a.m. y las 7:30 a.m. del 19 de febrero de 2023.

• Cierre de la vía Mosquera – La Mesa: entre las 4:30 a.m. y las 02:00 p.m. del 19 de febrero de 2023.

• Para los vehículos que se dirigen por la calle 13 hacia el occidente, pueden tomar como alternativa la calle 80, y para los vehículos que se dirigen hacia el sector de La Mesa, deben buscar vías alternas como la Autopista Sur y la vía a Mesitas.



Por último, es importante tener en cuenta que el evento inicia oficialmente a las 4:30 a.m.



Los participantes contarán con ocho (8) horas para completar el recorrido seleccionado; pasado este tiempo se retirará TODO el apoyo logístico en la vía.



Sin embargo, se ofrecerá a quienes aún permanezcan en el recorrido, la posibilidad de ser trasladados a la zona de salida en vehículos oficiales del evento.



En caso de desistir del ofrecimiento los participantes permanecerán BAJO SU CUENTA Y RIESGO en las vías utilizadas pasando a ser un usuario más de estas.