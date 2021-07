Los ciclistas colombianos que han perdido la vida en la vía

El ciclismo colombiano se visitió de luto este domingo. Mientras en Europa el pelotón del Tour de Francia recorría las calles de Paris con aires de victoria y triunfo, en Colombia la tragedia del fallecimiento de Julián Esteban Gómez conmocionó al país.



Era un rostro familiar. Con tan solo 13 años Julián supo representar con sus lagrimas la emoción de un país cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia en 2019. Su vida, su sueño de ser profesional, todo quedó frustrado al ser arrollado en la mañana de este domingo pr

Julián Esteban Gómez, el niño que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia del 2019. Foto: AFP

“Estaba en el proceso. No puedo decir si iba a ser un buen escalador, si iba bien al reloj o en la montaña, porque a esa edad, pues se hace es un proceso con los niños”, comentó Fabio Rodríguez, ex ciclista y técnico de Julián.



A Julián se suman otros ciclistas, profesionales y aficionados, que han perdido la vida por infortunios viales en el país.



En octubre de 2020, un ciclista fue arrollado por un camión en un puente por la carretera que lleva desde Bogotá hacia Chía. Su nombre era José Antonio Duarte y el impacto del furgón fue tan fuerte, que el afectado perdió la vida.



En 2016 el sueño de Diego Suta se vio truncado cuando murió disputando la Vuelta de la Juventud. El joven ciclista, nacido en Susa, Cundinamarca, perdió el control de su bicicleta cuando se encontraba descendiendo del Alto de Daza, en Nariño, en la segunda etapa de la competencia. Suta salió de la carretera en una curva del trazado.



Antes, el 11 de junio de 2004, en una etapa entre Santa Rosa de Cabal y Jericó, el ciclista profesional Juan Barrero murió por severos traumatismos en un hospital de Pereira después de que su bicicleta de resbaló, arrojandolo al suelo. Junto a él también se accidentaron Víctor Hugo González y Santo Álvarez, quienes por fortuna no sufrieron heridas graves.



En 1995 se vivió uno de los días más tristes para el ciclismo colombiano cuando Néstor Mora, Augusto Triana y Hernán Patiño perdieron la vía en las carreteras que conectan a Chinchiná, Caldas, con el departamento de Antioquia. Una tractomula a alta velocidad frenó, causando que el trailer vacío que llevaba perdiera el control, arroyando un jeep que iba en el camino y al pelotón que se encontraba entrenando.



