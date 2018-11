Los árabes tienen una mini Selección Colombia de ciclismo

El equipo de ciclismo UAE Emirates tendrá en el 2019 cuatro ciclistas nacionales en su nómina, una especie de Selección Colombia, pues contará con la letal velocidad de Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, el coraje de Sergio Luis Henao y las ganas de Cristian Muñoz, todos nuevos en una escuadra que requiere victorias en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo.



UAE Emirates es la misma estructura del antiguo equipo Lampre, en el que militó el colombiano José Serpa. Desde el 2017 recibió el apoyo de los Emiratos. El gerente general es Giuseppe Saronni, dos veces campeón del Giro de Italia (1979 y 1983), y campeón mundial de ruta (1982).

El director general es el español Joxean Fernández, quien fue clave en la contratación de los colombianos, pues los conoce al dedillo.



“Los conozco, por eso los traemos. Seguro que se adaptarán rápido al ciclismo europeo, hablo de los nuevos, de Molano y de Muñoz. Es un buen salto el que dan y seguro que el rendimiento será el mejor”, le dijo Fernández a EL TIEMPO.



Y agregó: “Son corredores constantes, regulares, siempre están en los de adelante, y eso es lo que buscamos. Con Henao queremos a un corredor ganador, eso es lo que buscamos con él, pues tiene las condiciones para serlo y la experiencia de correr en Europa”.

Por victorias

Sin duda el gran hit que se anotó la escuadra árabe fue la contratación de Gaviria, uno de los mejores velocistas del mundo, quien ya tiene en su maleta 34 triunfos, entre ellos, cuatro etapas en el Giro de Italia (2017) y dos en el Tour de Francia (2018), y el liderato de la competencia.



Gaviria dejó el Quick-Step, a donde llegó gracias a Fernández, cuando el mánager era el encargado de fichar jóvenes ciclistas para el conjunto belga.



El colombiano garantizará triunfos en las llegadas; por eso hicieron el esfuerzo de llevarlo al conjunto, ya que el año pasado el grupo solo logró 19 triunfos y en la presente temporada cerraron con solo 12.

Fernando Gaviria. Foto: EL TIEMPO

Tengo que ir a aprender lo más rápido posible, sobre todo de los más experimentados FACEBOOK

TWITTER

Henao es la cuota de experiencia, ya sabe correr en Europa, lleva en ese ciclismo siete años y su triunfo más importante fue el título de la París-Niza en el 2017.



“Tendré la opción de ser un poco más líder. Cambié porque era tiempo, le agradezco al Sky por todo, por el apoyo, y llega el momento de cambiar”, precisó Henao.



La idea con él es que sea una alternativa en las clásicas y en las carreras de una semana, además de dar una mano en alguna de las tres grandes. “Estoy contento porque llego a una gran escuadra. Me gusta y me motiva a conseguir nuevos títulos. Es un equipo ideal. Con Dan Martin y Rui Costa, así como Fabio Aru, pues tendré un papel más protagónico en las carreras que me van, pensaré más en mí”, señaló el corredor de 30 años.



Molano y Muñoz son los jóvenes, las nuevas apuestas del UAE Emirates. El primero, de 24 años, viene del equipo Postobón, con el que se convirtió en uno de los prometedores embaladores del ciclismo colombiano.



“Es un sueño cumplido y llegar al UAE es una expectativa de cómo es eso, cómo es la logística de estos grandes equipos. Me gusta llegar a una escuadra en la que hay más colombianos, porque ellos ya tienen experiencia, eso es una ventaja, porque nos pueden guiar, nos pueden enseñar a Cristian y a mí”, precisó Molano.



El corredor boyacense, así como los otros colombianos, ya estuvo en la primera concentración en los Emiratos y tiene sus propias expectativas.



Muñoz, por su parte, sabe que debe responder a la confianza que le dio Fernández, un hombre que lo conoce, que ha seguido su proceso.



“Es una responsabilidad grande, pero la asumo con mucha seriedad. Soy un corredor completo, subo bien y espero mejorar al reloj, aunque no me va mal”, indicó el ciclista de 22 años.



“Tengo que ir a aprender lo más rápido posible, sobre todo de los más experimentados. La idea es ratificar mis condiciones, los resultados que he logrado durante estos años. Me he consolidado con disciplina”, agregó Muñoz, quien este año ganó una etapa y terminó en la séptima casilla del Giro Ciclístico de Italia.



UAE Emirates es otro equipo que ha confiado en varios colombianos, como el Movistar, que, hasta el momento, cuenta con Nairo Quintana, Wínner Anacona y Carlos Betancur, o el Astana, que ha fichado a Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez, quienes apoyarán a Miguel Ángel López.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel