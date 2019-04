Ciclista paralímpico colombiano sigue internado en hospital de Holanda

Róbinson Jaramillo, el ciclista paralímpico colombiano que se accidentó el último día del Mundial de Paracycling, sigue internado en una clínica en Holanda, pero su recuperación va bien, según le informaron los médicos.

“Esperamos una junta médica para que me digan cómo sigo. La última vez me informaron que cada día mejoramos. Lo más importante es que me puedo parar de la cama, eso es un avance muy grande”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



Jaramillo, a quien se le conoce como ‘Cavito’, presentó fisuras en vértebras cervical y lumbar, razón por la cual debe estar en cuidados médicos y especializados, pero las lesiones no comprometen su movilidad.



El deportista colombiano fue operado días después del accidente de la columna y ha evolucionado satisfactoriamente.



“El fisioterapeuta me ha dejado una serie de trabajos en el día a día. Debo estar sentado en una silla de 10 a 15 minutos y volver a acostarme. La recuperación va bien”, señaló.



‘Chavito’ está acompañado por su novia, Valentina Vásquez, quien pudo viajar a Holanda para estar con él, gracias a la colaboración de Coldeportes y la Federación Colombiana de Ciclismo.

Jaramillo sufrió un accidente en Manizales hace unos 10 años. Una moto lo embistió y perdió la movilidad en su brazo derecho.



“Tiene 31 años, es soltero. Vive con mis padres en Manizales. Luego del accidente perdió la sensibilidad en el brazo”, contó su hermano James.



