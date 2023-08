El ciclista Sergio Andrés Campos Rodríguez, de 37 años, falleció en las últimas horas mientras competía en el Campeonato Nacional Máster categoría B, organizado por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), en Hojancha, Guanacaste (Costa Rica).

A falta de tres kilómetros, el deportista sufrió un infarto. Luego, producto de la descompensación, se estrelló contra una moto de la Policía.

Ciclista muere en plena carrera

Facebook Twitter Linkedin

Luto Foto: EFE

Campos Rodríguez, oriundo de San Ramón pero residente en Hojancha, obtuvo su licencia de la Fecoci en julio pasado, ya que se preparaba para el Campeonato Nacional.



Al parecer, a tres kilómetros de la línea de meta, sufrió una descompensación, según informó el departamento de prensa de la Fecoci, lo cual fue confirmado por la Policía de Tránsito.



José Altamirano, de la Cruz Roja, y el departamento de comunicaciones de la Fecoci señalaron que el ciclista, quien competía para el equipo Caciques Team, tenía un historial médico de cardiopatía en el hospital de Nicoya.



Steven Arias, miembro de la Policía de Tránsito, fue testigo del desmayo del ciclista y descartó que fuera un accidente de tránsito, como se había indicado inicialmente.



“Es una situación lamentable. Estábamos cerrando la vía para garantizar la seguridad de los ciclistas, precisamente antes del descenso, ya que bajan a alta velocidad. La idea era que descendieran de manera segura”, explicó Arias.



(Linda Caicedo no está sola: carta de su novia tras eliminación de Colombia del Mundial).



El oficial mencionó que todo transcurría normalmente y que los líderes de la competencia ya habían pasado, así como el pelotón, cuando ocurrió el incidente.



“Vimos a un ciclista salir de la curva con la mirada hacia abajo, tambaleándose en su bicicleta. Empezó a zigzaguear, venía a gran velocidad y no reducía. Le grité, pero nunca levantó la mirada hasta que colapsó junto a un compañero”, añadió Arias.



“Cuando fuimos a socorrerlo, tenía espuma en la boca y mostraba signos de fatiga. Inmediatamente coordinamos con la Cruz Roja para que lo atendieran en el lugar”.



Por su parte, José Altamirano, miembro de la Cruz Roja, comentó que llegaron al lugar en menos de dos minutos para asistir al ciclista.



“Aunque en un principio se habló de un accidente de tránsito, los oficiales en la escena confirmaron que esto no era cierto. Estaban regulando el tráfico en la entrada de un puente para garantizar la seguridad de los corredores descendiendo”, afirmó Altamirano.



“Fue una cuestión de su salud. Él presentó un problema en su corazón que desencadenó su fallecimiento. Los oficiales de Tránsito nos informaron que perdió el control unos 150 metros antes del punto donde estaban. Inclinó la cabeza y los brazos, cayendo finalmente al suelo y perdiendo la vida”.



(Selección Colombia recibe millonario premio por su histórico Mundial femenino 2023).

Por su parte, el departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que las circunstancias que mediaron en el hecho aún no están muy claras.



Las versiones que se tienen es que dos oficiales que estaban en la competencia observaron que el ciclista venía descompuesto y chocó contra una de las motociclistas de la Policía de Tránsito y cayó inconsciente, por lo que se llamó a la Cruz Roja



Inmediatamente una unidad de la Cruz Roja trasladó al ciclista a un hospital, donde ingresó fallecido. Ahora se debe esperar el resultado de la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte.

La muerte de Germán Chaves y su padre

En Colombia, el ciclista Germán Chaves y su padre fallecieron hace dos meses, arrollados por un camión, en vías de Cundinamarca.

Más noticias

LA NACIÓN, DE COSTA RICA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)