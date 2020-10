El susto del ciclista colombiano Hárold Tejada, asaltado en Bogotá

Hárold Tejada pudo terminar el Tour de Francia pasado, lo hizo en la casilla 45 de la general, regresó a Colombia y este viernes en la madrugada se llevó un tremendo susto cuando fue asaltado en Bogotá.

Tejada se dirigía al aeropuerto El Dorado de la capital del país para abordar un vuelo que lo llevaría a Pitalito, Huila, donde vive su familia.



Le puede interesar: (Daniel Martínez correrá la Vuelta a España)



El corredor del Astana iba acompañado de su mamá, Gladys, y de su novia, Catalina, y su suegra cuando a la altura de la autopista norte con calle 130 fueron detenidos por un auto rojo, en el cual iban cuatro personas.



Eran más o menos las 4:40 de la madrugada cuando los asaltantes hicieron orillar el auto en el que iba Tejada y sus acompañantes, les dijeron que eran sospechosos del robo a una tractomula y los hicieron bajar del automóvil.



"Primero nos paró un taxi. Nos dijo que estábamos pinchados, pero no era cierto. Luego, llegó un carro y que nos detuviéramos, que habíamos cometido una infracción", contó Tejada.



Y agregó: "Eran tres hombres. Nos pudieron dinero, se llevaron los celulares. menos mal no nos hicieron nada. A mi novia la alcanzaron a golpear".



Tejada, su mamá, su novia y su suegra, presos del pánico, lograron llegar al aeropuerto, dirigirse a su destino, no sin antes hablar con la policía, que ya tiene el caso en investigación.



“El vuelo era a las 5:30 de la mañana y salieron muy temprano de Chía, donde se quedaron. El susto fue tremendo. No sabemos en definitiva qué les robaron”, dijo Andrea Pinzón, cuñada del ciclista colombiano.



Deportes