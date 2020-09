Ecos del caso Nairo: fuerte y delicada afirmación de figura del Tour

No ha pasado el sismo luego del escándalo que sacudió al seno del equipo Arkea y a los colombianos Nairo Quintana, su hermano, Dáyer, y Wínner Anacona, cuando el francés Guillaume Martín tocó el tema del dopaje.



Luego de los comentarios de los exciclistas Christophe Bassons y Stephané Heulot, quienes hicieron énfasis en que las actuaciones de algunos ciclistas "parecen anormales".



Pues bien, Martin, quien terminó de 11 en la general y estuvo en la tercera casilla de la general, salió al paso en una entrevista con el diario Le Parisien.



"Cada año, el ganador del Tour es sospechoso. Este es el precio del turbulento pasado del deporte. Uno tiene que vivir con ello", señaló Martin.



Y agregó: "No soy ingenuo: no pondría mi mano en el fuego para decir que todo el pelotón está limpio".



Martin fue el líder del Cofidis en la carrera y en el Criterium Dauphine fue protagonista.



"Después veo en las redes sociales que algunas personas incluso dudan de mí, aunque sé exactamente cómo trabajo. No puedo hacer nada con las dudas. Si Tadej Pogačar está limpio, es terrible que me acusen de eso", señaló.



El ciclista advirtió que el problema es que hay mucha gente que un pasado oscuro que sigue vinculada al ciclismo.



"Uno de los problemas de nuestro deporte es que muchos de sus líderes actuales estuvieron en momentos oscuros en el pasado. Esto es vergonzoso para la credibilidad. Pero, al mismo tiempo, hay una segunda oportunidad. Tenemos derecho a cambiar y No serás condenado de por vida ”, acotó.



