En tragedia terminó la salida a montar del ciclista español Gonzalo Frías, de 34 años, por la carretera que lleva a Clara Chuchío, en el norte de Santa Cruz (Bolivia), el pasado domingo.



El pedalista, reconocido por haber ganado varias competencias locales, iba acompañado de varios amigos cuando fue impactado por un carro por detrás.



El choque ocasionó su fallecimiento.



Este martes, se conoció el video que muestra la fuga del conductor implicado. Además, en medio de manifestaciones de otros ciclistas, los padres de Frías se pronunciaron con contundencia para exigir justicia.

'Esto es una salvajada'

Los padres del ciclista Gonzalo Frías, de 34 años, llegaron a la oriental Santa Cruz para asistir al velorio de su hijo atropellado el domingo de Navidad en la carretera Clara Chuchío, que conecta aquella ciudad con Warnes y en la que usualmente el deportista entrenaba.



"Esto es una salvajada, un accidente puede tener cualquiera, pero dejarle tirado en la carretera, eso no es humano, así que esperamos justicia", expresó a los medios la madre del ciclista.



De la misma manera, el padre de Frías pidió que el responsable se entregue a la justicia y que se aplique la ley "lo más duro posible".



Entretanto, el dueño del vehículo que atropelló al ciclista se presentó de forma voluntaria a la Policía de Warnes para aseverar que es su auto el que provocó el accidente, pero que él no era el conductor, sino uno de sus trabajadores que se cree estaba en estado de ebriedad.



Jhonny Abdón, el abogado del propietario del auto, sostuvo que el vehículo estaba en un depósito, pero que uno de los trabajadores sacó el vehículo de forma "arbitraria" y que luego lo devolvió con visibles choques.



El propietario fue arrestado pero unas horas más tarde fue liberado al no encontrase indicios de participación en esa situación. El jurista aseveró que las autoridades ya tienen identificado al presunto responsable, pero que no responde las llamadas e incluso su padre le pidió que se entregara para afrontar la situación.



El vehículo está retenido por la Policía y continúan con los operativos para encontrar al responsable de este hecho.



Cámaras de seguridad captan el vehículo que presuntamente conducía la persona que embistió y mató al ciclista, Gonzalo Frías, en la ruta a Clara Chuchío, según el testigo de la tragedia. Lea más detalles aquí >>> https://t.co/w6GyddsXBZ pic.twitter.com/pV9a98ecAk — EL DEBER (@grupoeldeber) December 26, 2022

Por su parte, Paúl Lijerón, el presidente de la Asociación Departamental de Ciclismo, pidió justicia para el deportista que ya vivía varios años en Bolivia y llegó a destacarse en el medio al ganar varias competencias locales.



Como un acto de solidaridad, los ciclistas de Santa Cruz realizarán una caravana que acompañe el sepelio hasta el cementerio donde se hará la cremación. Los ciclistas exigieron que haya más seguridad, ciclovías, mayores controles para evitar que los conductores en estado de ebriedad conduzcan un vehículo y además pidieron una ley que resguarde los derechos de los ciclistas.

Los padres de Gonzalo Frías García, el ciclista que perdió la vida luego de ser atropellado, piden justicia y que se aprehenda al conductor del vehículo que lo arrolló, identificado como Luis Alfredo Yurquina. pic.twitter.com/5UoFTFpaOi — Cadena A Red Nacional (@cadenaabolivia) December 27, 2022

