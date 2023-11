Milagro: el ciclista que despertó del coma y quiere volver a la competencia

El ciclismo del mundo está a la expectativa de lo que pase con el pedalista Julian Mertens, quien en mayo pasado sufrió un terrible accidente, estuvo en coma y ahora quiere volver a la competencia.

Mertens (Bingoal WB) contó la dura experiencia que tuvo, cuando su moto chocó contra un tractor.

"Para mí, todo se detuvo en el momento mismo del accidente. Un tractor había perdido parte de su carga en la carretera. Desde luego, perdí el control de mi moto y choqué contra el vehículo", dijo.



Y agregó: "Las consecuencias físicas fueron muy importantes. Toda la parte superior de mi cuerpo, o casi, estaba fracturada, nueve costillas, dos fracturas en la columna vertebral, fractura de omóplato y clavícula, mandíbula y dientes rotos, brazos, vértebras, parte posterior de la cabeza, pierna izquierda insensible durante unos días... El total. Estuve unos días en coma inducido".



Mertens, de 26 años, pasó momentos muy difíciles tras las operaciones a las que fue sometido.



"Pude empezar muy gradualmente a movilizarme, a volver a aprender a andar con mi fisioterapeuta. En julio me operaron de la columna y me implantaron una prótesis. Entonces pudo empezar la reválida", escribe ciclismoaldia.es



"Ser un atleta de élite me ha ayudado a dar grandes pasos adelante. Pude volver a correr un poco, a nadar. Volví a ver la bicicleta en octubre. Admito que al principio sentí más tensión de lo habitual, pero me dio mucho placer empezar a montar un poco de nuevo", prosiguió.



El corredor asegura que no sabía cómo iba a evolucionar todo, luego de las lesiones que sufrió en el terrible accidente.



"Los propios médicos no podían decirlo con precisión. A este nivel, ya no estamos en el campo de la ciencia exacta, la salud es de cada uno. Tuve suerte de que todo evolucionara bien para mí", comparte feliz. "Tuve la primera sensación positiva después de mi segunda operación, cuando sentí que mis progresos eran rápidos. Recuperé la energía", contó.



Y, ahora, lo que quiere es volver a la bicicleta, a los entrenamientos y a las competencias.



"Mi primer objetivo es, y lo espero sinceramente, participar en los entrenamientos con el equipo, aunque mi nivel se adaptará a mi estado, aunque primero me entrene individualmente antes de unirme a un grupo", sentenció.

