Escándalo en Vuelta a San Juan: ciclista, denunciado por acoso sexual

Una mujer que trabaja en un café, denunció por acoso sexual al ciclista belga Iljo Keisse, del equipo Deceuninck-Quick Step, a quien señaló de haberle rozado los genitales, luego de haberles pedido tomarse una foto con ella.

Según Telesol Diario, fuentes policiales confirmaron que la persona se acercó a la comisaría e instauró la denuncia contra Keisse.



“Hablo algo de inglés. Me hicieron el pedido. No sabía que estaba la Vuelta a San Juan y me explicaron qué estaban haciendo, que venían a competir. Les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así“, dijo la denunciante al periódico local.



La foto es clara y se ve a la trabajadora posando con el grupo de ciclistas, uno de ellos, le hace la ‘V’ de la victoria en la cabeza. Cuando la mujer se dio cuenta, se enfureció y expresó su malestar.

“Estoy muy enojada. Me faltaron el respeto; estaba trabajando. Ya hablé con mis abogados para ver qué hacemos. Mi compañero vio la situación y él está de testigo”, agregó.



La Vuelta a San Juan, en comunicado oficial, invitó al equipo belga a “tomar acciones disciplinarias correspondientes con el ciclista involucrado”.



