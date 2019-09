Ciclista del percance mecánico en el Mundial dio su versión

El ciclista colombiano Germán Gómez mostró su tristeza, lloró y hasta tuvo que correr con la bicicleta pinchada, pues no pudo ser asistido a tiempo en la prueba de fondo de la categoría Sub-23 del Mundial de Ciclismo del Reino Unido.

Faltaban 77 kilómetros a la meta, cuando Gómez sufrió un desperfecto mecánico, no fue asistido a tiempo y en medio de la angustia comenzó a llorar.



Al ver que nadie le ayudaba, Gómez cogió la bicicleta y comenzó a correr.



“Fue un día complicado. Pasando una población, saliendo de una curva el tubo se sale de la rueda. Fue un percance que lo tiene cualquiera. El lote de cortó y quedó todo muy seleccionado”, dijo Gómez.

El primer carro fue el del comisario, luego el neutral, pero no llegó FACEBOOK

TWITTER



Y agregó: “En la punta íbamos con los favoritos. Se me daña la bicicleta. Espero el carro neutral porque es el único que puede estar, pero no estaba en ese momento. Esperé a la caravana. El primer carro fue el del comisario, luego el neutral, pero no llegó. Ya tuve que esperar hasta que carro auxiliar de Colombia, pero está atrás de la caravana por el sorteo del congresillo”.



“No hubo nada qué hacer para solucionar el problema antes. Entré tuve adrenalina al máximo y traté de dar todo de mí, el máximo esfuerzo para descontar, pero no fue posible”, sentenció.



Deportes