Motociclista arrolla al ciclista Carlos Quintero mientras entrenaba 

El ciclista colombiano Carlos Quintero (Terengganu) fue arrollado este martes por una motocicleta cuando el corredor se entrenaba en cercanías de Medellín, por lo que fue incapacitado un mes, informó el equipo.

"Estaba entrenando en la vía Las Palmas en Medellín y un motociclista violó una señal de stop y me arrolló", dijo el escalador, citado en comunicado.



El corredor, que nació hace 34 años en el departamento de Caldas, detalló que "al principio estaba muy asustado porque me dolía demasiado la mano izquierda, pero cuando llegó el servicio de ambulancia y los encargados del seguro pude estar más tranquilo".



Luego de las evaluaciones médicas Quintero fue incapacitado por un mes y además tendrá que seguir con 10 días de fisioterapia para recobrar la movilidad de la mano. El accidente dejó a Quintero frustrado pero espera recuperarse para afrontar el calendario asiático del que dijo "es incierto".



"Nosotros teníamos planeado reiniciar la temporada en el mes de septiembre, pero aún no hay claridad con las organizaciones de las carreras", aseveró.



El rutero agradeció al equipo el apoyo y llamó a que ciclistas, conductores, motociclistas y todos los demás usuarios de las vías se respeten.



"El mensaje no es solo para los conductores, sino para todos los usuarios de la vía, sean motociclistas, ciclistas, automovilistas o peatones. Lo más importante es tener paciencia, saber que el otro es más vulnerable y que ante todo es una vida la que va transitando por la carretera. El respeto y la conciencia ciudadana es el pilar de una buena convivencia", aseguró el deportista.



El pasado 3 de julio Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) sufrió politraumatismos en la rodilla derecha al ser atropellado por un conductor mientras se entrenaba en una carretera del departamento de Boyacá, por lo que estuvo dos semanas inactivo.



Tras su recuperación volvió a los entrenamientos y viajó a España en un vuelo en el que iban otros 60 ciclistas entre otros el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal (Ineos); Miguel Ángel López, jefe de filas del Astana, y Rigoberto Urán, segundo en la ronda gala de 2017.

A los accidentes de Quintero y Quintana se suma el del juvenil Carlos Andrés Ospina (UAE Team Colombia), arrollado por un vehículo en la autopista Medellín-Bogotá, en hechos ocurridos a finales del mes pasado. El corredor fue atendido en un hospital en donde fue dado de alta a las pocas horas porque tuvo contusiones leves y raspones que no fueron graves.



EFE