'Me salvé de milagro', dice ciclista atropellado en la Vuelta Colombia

El ciclista santandereano Aristóbulo Cala, vigente campeón de la Vuelta a Colombia, fue uno de los afectados por el accidente que se registró este sábado en la penúltima etapa de la Vuelta, cuando una motocicleta atropelló a un grupo de ciclistas, dejando cuatro lesionados.

Cala habló este sábado en la noche con EL TIEMPO y en medio del dolor por los golpes recibidos en su cuerpo, narró los instantes que, según considera, pudieron ser mucho más graves.

"Tengo hematomas en el brazo izquierdo y en el derecho, tengo laceraciones en la espalda y glúteos. Tengo lastimado el vasto interno de la pierna izquierda y derecha y lesionados tres dedos de la mano izquierda", fue lo primero que comentó Cala.



"Mañana tengo que ir a hacerme radiografías y unas resonancias para descartar alguna lesión grave que tenga en la espalda, la cadera o el coxis, porque me duele bastante", agregó.

Esos instantes quedaron en la mente de Cala, quien así relató lo sucedido. "El momento del accidente fue en segundos. Íbamos llegando al Carmen de Viboral en una curva un poco cerrada y el motociclista venia bastante rápido y al vernos se asusto, frenó, pero era tal la velocidad que no controló la moto y se vino de frente contra nosotros. Infortunadamente el muchacho más golpeado fue el hermano de Miguel Ángel López y tuvieron que llevarlo al hospital en la ambulancia, lo recogieron como a los 10 o 15 minutos, después llego mi carro y me subí con mi bicicleta destrozada".

Cala, de 28 años, condenó este tipo de situaciones y aseguró que espera que haya responsabilidades para que esto no vuelva a pasar. Además, lamentó que la carrera hubiera tenido que cambiar de ruta. "Es algo que no debe pasar en una carrera tan importante como la Vuelta a Colombia. El alcalde de Rionegro no prestó las vías y no quiso que se cerraran. La Federación tuvo que desviar la carrera y pasa esto.



Esperemos que haya alguna responsabilidad ante esto porque fue un intento de homicidio contra un ciclista. Ver el impacto, como sucedió y el hecho de estar acá, contando, sin mayor consecuencia en una cama, es de milagro, porque Diosito estuvo conmigo y me protegió, porque el impacto fue impresionante. Cosas que uno dice, era para mayores. Esto no se puede repetir porque la verdad nosotros hacemos un gran esfuerzo para llegar bien a la meta y pasa esto. Hay que estar más pendientes, la Policía y la organización", dijo Cala.



Al ser consultado por si falló el operativo de seguridad, comentó: "Por los cambios el recorrido se alargó un poco más y creo que la Policía destinada para poner en sitios específicos no alcanzó para la seguridad de toda la etapa".



Finamente Cala afirmó que no podrá estar este domingo en la etapa final de la Vuelta a Colombia. "No puedo terminar la carrera. Tengo que ir a los exámenes y me duele mucho la espalda para caminar e incluso al estar acostado".



Cala confirmó que fueron cuatro los ciclistas atropellados.



