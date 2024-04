Ciclista aficionada da aterrador testimonio de acoso sexual mientras entrenaba

Una verdadera pesadilla fue lo que vivió una ciclista aficionada colombiana, que en redes sociales narró que fue víctima de un acosador sexual, mientras ella entrenaba en su bicicleta.

Su nombre es Lorena Arce, una ciclista que suele compartir en redes contenido sobre su práctica deportiva.

En uno de sus recientes videos, Lorena narró lo que vivió y el peligro al que estuvo expuesta al ser víctima de un acosador sexual.

Crudo relato

La ciclista comienza su narración diciendo: "Qué tristeza querer salir a montar bicicleta y no poder hacerlo por miedo".

"Hace unos días fui victima de acoso en medio de una ruta en bicicleta, yo iba sola como normalmente lo hago. Este sujeto sale en una moto y me pregunta si estoy sola, le digo que no. Me mira con morbosidad, una mirada asquerosa. Él se fue en la moto. Era una zona rural, yo iba en medio de dos ascensos, no podía ir más rápido. Más adelante este asqueroso se estaba masturbando y dice cosas obscenas", contó.

Luego continuó narrando. "Lo que hago es empezar a orar, 'Dios ayúdame, qué hago'... Mi temor es que tuviera un arma y me metiera al monte donde nadie me iba a encontrar".

"Más adelante el tipo me alcanza en la moto e intenta tocarme, intento defenderme... Me encontré a unos militares que me ayudaron, no lo encontraron, me acompañaron hasta un lugar seguro. Es la primera vez que vivo algo así en la bici".

Su reflexión final fue a denunciar este tipo de actos. "Si hacemos un video o denunciamos lo toman como exagerada, invalidan la situación. O dicen que para qué montaba sola o cómo iba vestida. El abuso no tiene justificación. Me da rabia que esto quede impune...".

Finalmente, aunque suele hacer su práctica deportiva sola, recomendó a las mujeres no hacerlo, por temor.

En las redes sociales la ciclista ha recibido numerosos comentarios de solidaridad con lo que le pasó. Muchas mujeres manifiestan en sus comentarios su temor a salir a practicar deporte justamente por este tipo de sucesos.

DEPORTES

Más noticias de deportes