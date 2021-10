Las competencias de ciclismo de ruta, para todos los gustos

El ciclismo de ruta en el mundo cada día es más grande. La afición crece cada vez más y es bueno recordar el tipo de carreras que hay.

Las más importantes son las de tres semanas. La máxima liga cuenta con las carreras más importantes del planeta, las de tres semanas: el Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España.



¿Y las de una semana?



Son las principales, van los mejores, son las más promocionadas y de todo el calendario son las únicas que duran más de 20 días en competencia.



Luego vienen las pruebas de una semana como la Vuelta a Suiza, el Criterium Dauphiné, País Vasco, París Niza, Tirreno Adriático, entre otras.



Luego, están en su importancia las competencias de un día, parís Roubaix, Milan san Remo, Giro de Lombardía, las llamadas clásicas, las que definen los corredores potentes de gran fondo.



El mundial de ruta también hace parte de las competencias más importante del ciclismo, aunque no estén en el calendario del WT, pero no hay duda de que es una de las más llamativas.



El World Tour tiene 33 pruebas en su calendario, algunas no se realizaron por el tema de la pandemia, pero el Tour, Giro y Vuelta sí, tienen la prioridad.



