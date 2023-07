La situación actual del ciclismo colombiano tiene dos caras: una, la de la generación exitosa que no volvió a las victorias, y otra que se abre camino.

Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Angel López, Rigoberto Urán y Esteban Chaves no se han acabado, pero sus resultados en el último tiempo no se han revalidado, y vienen corredores que se abren camino, aunque no de la misma talla.

Dura carrera

“Hubo bajonazo después de pandemia y el proceso se retrasó. Viene una buena camada, no todos tienen que ser Egan, Nairo o ‘Supermán’ López”, aseguró Hernando Bohórquez, ciclista colombiano que hizo parte del equipo Astana en 2019 y 2002.



Las lesiones de Bernal tras el accidente de enero del 2020, la descalificación del Tour de Francia y de las consecuencias que le ha dejado a Nairo y el caso de López cuyo nombre figura en un juzgado en España que investiga una trama de dopaje se dejaron al país sin opción de pelear las grandes carreras, pero hay un grupo que empuja duro, aunque no con las mismas opciones.

El colombiano Egan Bernal ganó el Tour de Francia, París-Niza y Vuelta a Suiza. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Hay nuevos ciclistas. En Europa todo es distinto. Allá se sabe correr mejor y es complicado acomodarse a las carreras por los recorridos, carreteras, pero tienen gran condición y dándoles tiempo y confianza seguro que rendirán”, comentó Bohórquez.

No son iguales



Lo que pasa con los colombianos en el Tour, actuación que no es buena, sirve para abrir la ventana y analizar lo que viene.



Cuando López dominó la Vuelta a Colombia se discutió que no había renovación en el país ciclístico, pero sí hay caras nuevas, lo que pasa es que si se comparan con los Nairo, Bernal y demás, pues entran perdiendo, porque ninguno tiene la categoría de ellos y, además, se enfrentan a verdaderos fenómenos como Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, campeones de su misma generación.

Nairo Quintana ganó en Monte Grappa en el Giro de Italia 2014. Foto: EFE



Colombia ha conseguido cinco títulos en las tres grandes: uno en el Tour de Francia, dos en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. La historia dice que se han logrado 20 podios entre esas competencias de gran calibre.

Esta ha sido la generación más exitosa en la historia del ciclismo colombiano, estadística difícil de igualar y superar.



“Nairo, Rigoberto, Bernal y demás dejaron la vara alta. Los que vienen lograrán hacer algo. Sí hay nuevos, pero hay que coger el ritmo, que conozcan cómo son las carreras”, precisó Bohórquez.



Es normal que el presente no sea bueno y que el futuro sea un interrogante, pero Colombia no es el único país que está en esas. Francia no ha ganado el Tour desde 1985, han pasado 38 años y no se ve nadie a la distancia. La última vez que España ganó el Tour fue en el 2009 con Alberto Contador y se asoman Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

El nuevo lote



En ese grupo de nuevos podemos destacar a Einer Rubio, Santiago Buitrago, Jesús David Peña y Germán Darío Gómez, que ‘sacan la cabeza’ y abren camino.

Para Ángel Yesid Camargo, técnico colombiano, la clave está en que cambiar para llegar a Europa y no ceder tiempo en el aprendizaje.

“En Europa saben lo que es el ciclismo de alto rendimiento. Buscan talentos y les meten toda la tecnología y la preparación, no ahorran detalles. Estamos muy silvestres y apuntamos a que salgan ciclistas por espontaneidad, hay que ganarse una lotería y se apuesta a ver en qué momento sale uno”, dijo Camargo.



Para el boyacense hay material que pueden llegar a ser importantes en el Viejo Continente y continuar con el camino de victorias.



“Hay talento. La parte mental y de educación tiene que cambiar. Tiene que acostumbrarse a lo del ciclismo de Europa en todo, no puede desayunar caldo con papa. Los Rubio, Buitrago, Peña y demás han sabido reaccionar y han aprendido”, contó Camargo.

Hace énfasis en que hay que cambiar ciertas cosas, en lo que coincide con Bohórquez.



“Van a allá y tienen que aprender, se demoran en coger el ritmo. Deben aprender de todo: recorridos técnicos, la alimentación, la forma de entrenar. A los 16 años la bicicleta tiene todos los aditamentos necesarios en Europa, acá no, a esa edad los pelaos no saben de la tecnología y mientras aprenden se demoran más tiempo en despuntar”, sentenció Camargo.