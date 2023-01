El ciclismo colombiano arranca un 2023 con incertidumbre y todavía grogui por los duros golpes recibidos por los escándalos de Miguel Ángel López y Nairo Quintana, que hoy no figuran en un equipo de Europa, lo que limita su accionar y la opción de seguir ganando.

López no fue tenido en cuenta para el equipo Astana, pues su nombre está en un juzgado de Cáceres (España) que investiga una trama de dopaje llamada operación Ilex, por uso y distribución de medicamentos prohibidos.



(Piqué vs. Shakira: lo que faltaba, papá de Clara Chía se mete en la pelea)

(Luto: exfutbolista muere mutilado por ataque de sus perros)



A Quintana aún lo persigue la decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de que dos de sus análisis arrojaron resultado positivo en la sustancia tramadol, que no está permitida en competencia por la entidad, pero que no está en el listado de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Los dos corredores están aptos para competir, no tienen ninguna sanción, pero sus casos los han condenado a no estar, por el momento, en las grandes ligas del ciclismo europeo.



‘Supermán’ López llegó a un acuerdo con el Team Medellín para competir de forma local y en algunas carreras internacionales mientras la investigación española arroja algún resultado.



Quintana anunció que ya tenía equipo en noviembre pasado, pero esta es la hora que no se ha confirmado el nombre.



Es claro que los dos escándalos de los que son protagonistas los perjudicaron y, de paso, también al ciclismo del país para el presente año.

El problema



El ciclismo colombiano vive un coletazo de lo que ha pasado con ellos dos. No se ha dado el primer pedalazo internacional y la estadística no miente.



En el 2023 figuran 15 pedalistas del país en equipos del World Tour, la máxima categoría, de 20 que hicieron presencia el año pasado.



Ya no figuran en ese prestigioso lote López y Sebastián Henao (Astana), Camilo Ardila (UAE Emirates), Alejandro Osorio (Bahrain) y Daniel Arroyave (EF).

"Las bajas de López y de Nairo son un golpe duro no solo para Colombia, sino para el ciclismo del mundo". FACEBOOK

TWITTER



La cuota nacional en el WT más baja de los últimos años fue en el 2017, cuando estuvieron en la categoría 14 pedalistas, pero en esta ocasión, ningún ciclista colombiano fue contratado para la presente temporada. Se fue en blanco.



“Es claro que las bajas de López y de Nairo son un golpe duro no solo para Colombia, sino para el ciclismo del mundo. Son dos corredores rendidores, ganadores, que en las grandes se han desempañado bien, pero sus problemas los han llevado a no ser tenidos en cuenta por ningún grupo en Europa”, le dijo a EL TIEMPO el exciclista italiano Alessandro Petacchi, ganador de 22 etapas en el Giro de Italia, 20 en la Vuelta a España y campeón de la Milán-San Remo del 2005.



Y agregó: “Nosotros, en Italia tenemos un problema grande, no hay equipos italianos en la máxima categoría, eso se podría comparar con que Colombia pierda casillas allí. Es un problema que se debe solucionar y que hace mella en el país”.



Sin los dos líderes boyacenses, el país pierde 51 triunfos de la carrera de Quintana, con 32 años, y 22 de ‘Supermán’, de 28 años, en la mejor edad para dar grandes resultados.



El pedalismo colombiano llegó a contar con 22 ciclistas en el WT como su máximo aporte, fue en el 2022, pero el número ha caído.



Se espera la evolución de Egan Bernal luego del accidente de enero del 2022, cuando casi lo deja en silla de ruedas y hasta pudo causarle la muerte, y que Daniel Martínez, Sergio Higuita, Rigoberto Urán y Santiago Buitrago tengan la oportunidad de figurar en las competencias en las que logren competir.



“Lo bueno es que hay corredores con mucha expectativa. Bernal, Martínez, Higuita, Urán y Buitrago son ciclistas que dan la cara y en este 2023 deben responder ante la pérdida de Nairo y López. Colombia siempre se ha caracterizado por tener un rendimiento alto y este año, espero, no sea diferente”, indicó Petacchi.



Abraham Olano, campeón del mundo de ruta en 1995 y ganador de la Vuelta a España de 1998, coincide en que sin López y Nairo Colombia pierde.



“Son dos bajas claras. Serán ausencias porque son corredores que en las grandes citas se cuenta con ellos, son referentes. Es un duro golpe porque al no tenerlo Colombia pierde, eso es seguro, y más por las circunstancias”, contó el corredor español.

Segunda categoría



Sin embargo, el mal no solo es en el World Tour, pues es extraño ver que solo tres ciclistas del país hacen parte de equipos de la categoría Proteam, la segunda en el mundo.



Este año estarán Ardila, que llegó al Burgos, y Jhojan García y Yesid Pira, quienes hacen parte del Caja Rural, el mismo número de corredores del 2010.



El año pasado fueron 15 ciclistas, pero los diferentes problemas que se tuvieron minimizaron el número.

"Confío en que Egan, Daniel e Higuita respondan a las exigencias que tienen". FACEBOOK

TWITTER



Con la desaparición del Drone Hopper-Androni Giocattoli en la última parte de la temporada quedaron sin trabajo seis colombianos, la mayoría de ellos no ha podido integrarse a un grupo para el 2023.



“Para mí son circunstancias que hay en el ciclismo. En España solo tenemos un equipo del WT y los demás corredores están en otros grupos. Confío en que Egan, Daniel e Higuita respondan a las exigencias que tienen, frente al duro golpe de contar con menos ciclistas en la categoría y con bajas grandes como las de López y Nairo”, sentenció Olano.



Además, dejaron de competir en Europa Dáyer Quintana, Wínner Anacona, Miguel Flórez, Juan Fernando Calle, Didier Merchán, Daniel Méndez, Jhonatan Cañaveral, Brandon Rojas, Jhonatan Restrepo, Daniel Muñoz y Santiago Umba, un buen número de opciones para el ciclismo del Viejo Continente.



“Colombia tiene demasiado nivel, mucho talento, pero a esos ciclistas hay que saberlos encaminar. Hay muchas bajas sensibles este año, es un tema muy delicado, pero también hay que decir que cuentan con corredores de talla y deben encauzar mejor a los jóvenes, de lo contrario pasarán mucho trabajo”, concluyó Petacchi.

Colombianos en el World Tour 2023



Egan Bernal (Ineos)

Daniel Martínez (neos)

Brandon Rivera (Ineos)

Harold Tejada (Astana)

Santiago Buitrago (Bahrain)

Sergio Higuita (Bora)

Rigoberto Urán (EF)

Esteban Chaves (EF)

Diego Camargo (EF)

Fernando Gaviria (Movistar)

Einer Rubio (Movistar)

Iván Sosa (Movistar)

Jesús peña (Jayco)

Alvaro Hodeg (UAE Emirates)

Juan Molano (UAE Emirates)

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel