En enero pasado el futuro del ciclismo era oscuro. Cuando se dieron a conocer las múltiples heridas que sufrió Egan Bernal en el accidente en la vía entre Bogotá y Tunja las alarmas se prendieron, pues el cundinamarqués iba a estar por muchos meses fuera de la competencia.

Fue un arranque de año duro, de mucha incertidumbre, drama y suspenso y que termina con un novelón cuyo protagonista es Nairo Quintana, descalificado del Tour de Francia, luego de que se le encontró la sustancia tramadol en dos de sus análisis, pasando por el tema policial de Miguel Ángel ‘Supermán’ López.



Para nadie es un secreto que Colombia tiene mucho ciclismo y de alta calidad, pero Bernal es el único pedalista que puede darles la pelea a los Tadej Pogacar, Primoz Roglic o Jonas Vingeggard, en el tema de la lucha por las clasificaciones generales de las carreras.



Bernal se estrelló contra un bus el 24 de enero y pasó seis veces por el quirófano, de milagro se salvó de quedar en silla de ruedas y de perder la vida, en un inexplicable momento.



Su accidente, las lesiones y la para de casi siete meses hizo pensar en una temporada amarga, muy oscura, con pocos triunfos, pero no ha sido así.



Bernal volvió a la bicicleta en agosto pasado en la Vuelta a Dinamarca, luego de una rápida recuperación y se ilusiona con volver a ser el ciclista ganador de antes, el que puede regresar a la lucha por los títulos del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Para eso se prepara.

El lunar



Nairo Quintana dio la pelea en el Tour de Francia. Fue segundo en la etapa con final en el Col du Granon y terminó en la sexta casilla en la general, pero borró con el codo lo que hizo con las manos.



Fue descalificado. El tramadol fue encontrado en sus análisis y aunque no es una sustancia que esté en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), sí está prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia.



El caos estalló y el buen Tour que hizo el boyacense terminó en un gran escándalo del que no salió bien librado, pues el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) le rechazó su apelación y confirmó la sanción.



Metió en un lío a su equipo, Arkea-Samsic, al que hizo peligrar el ingreso al World Tour en el 2023, pues perdió 455 puntos valiosos.



No salió bien del grupo francés, pues a pesar de que habían llegado a un acuerdo para renovar por dos años más el contrato, esto no se hizo efectivo y rompieron relaciones.



Hoy, Quintana no tiene equipo, no se sabe cuál será su futuro. El boyacense, aunque diga que no, está entre la espada y la pared, pues lo que pasó en el 2020, cuando su habitación en un hotel fue allanada por la Gendarmería francesa, que buscaba su relación con sustancias prohibidas, y el caso del tramadol, lo tienen contra las cuerdas, señalado y más ubicad en el lote.



Así no se hable de dopaje sí es un mal antecedente en su carrera deportiva. Violó una norma y fue descalificado de la carrera por etapas más importante del mundo.

Menudo lío





‘Supermán’ López tuvo un sabor amargo este año. Fue relacionado con la Operación Ilex, por lo que la Guardia Civil de España lo sometió a una inspección a su llegada a Madrid, semanas antes de la Vuelta a España, pero no se encontró nada.



La investigación está siendo llevada en un juzgado de Cáceres, España, por tráfico de medicamentos prohibidos y en ella que está vinculado el profesor de la Universidad de Extremadura, Marcos Maynar, quien hace años fue acusado de administrar sustancias dopantes a deportistas.



La Guardia Civil aclaró que López no figura en la investigación, pero su nombre figuraba en el expediente del juzgado. El equipo Astana lo separó hasta nueva orden. Semanas después, el conjunto kazajo lo admitió en el grupo y fue a la Vuelta a España, en la que terminó en la cuarta casilla.

Miguel Angel López. Foto: EFE



Es claro que el ciclismo colombiano no ganó ningún título en alguna de las tres carreras de tres semanas, pero sí se consiguieron resultados alentadores y el país ciclístico no se fue en blanco, algo que se pensó una vez Bernal quedó fuera de competencia.



Hoy, la estadística de victorias dice que Colombia ocupa el sexto lugar con 49 triunfos en competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI), escalafón que es liderado por Francia, que tiene 117 y Bélgica es tercera con 109. Se supera a naciones potentes y de tradición como Alemania, España y Dinamarca para nombrar algunas.

Casi que de ‘cero’



Al Giro de Italia se llegó con la aspiración de pelear el podio con López, pero el boyacense salió en la cuarta jornada por un problema muscular en la pierna izquierda y la ilusión se fue al piso. Quedaron en carrera Harold Tejada, Santiago Buitrago, Diego Camargo, Iván Sosa y Fernando Gaviria, pero ninguno con el rol de líder.



Buitrago fue el que sacó la cara. Fue segundo en la jornada con final en Cogne, pero se impuso en Lavarone. Fue el triunfo 32 de Colombia en esa carrera italiana, pero lo clave es que Buitrago no solo luchó por su triunfo parcial, sino que fue clave para que Mikel Landa quedara en el tercer cajón del podio.

El pedalista bogotano consiguió el, hasta ahora, mayor triunfo de su carrera. Foto: AFP



En el Tour se pasó en blanco. Daniel Martínez llegó con mucha expectativa, pero se enfermó y no pasó nada con él. Y en la Vuelta a España se cumplió un buen papel.

Rigoberto Urán fue el encargado de darle el triunfo parcial al ciclismo colombiano. Lo hizo al ganar la etapa 17 en el Monasterio de Tentudía, triunfo 36 para el país.



El pedalista del equipo EF logró entrar al lote de ciclistas colombianos que han ganado jornadas en las tres grandes, al lado de Nairo, Luis Herrera y Oliverio Rincón.



Con López en la cuarta casilla y Urán en la novena, Colombia llegó a la suma de 33 ciclistas que han terminado en el ‘top’ 10 de la Vuelta en su historial.

El resumen



La temporada del World Tour terminó y Colombia ganó dos títulos este año, País Vasco con Martínez y la Vuelta a Cataluña con Sergio Higuita y, además, obtuvo seis triunfos de etapa en la máxima categoría del ciclismo mundial.



Higuita fue el que mejor terminó en el escalafón individual por Colombia, finaliza la temporada en la casilla 12, Martínez fue 15 y López 61.



Y en el tema de las naciones, el país fue séptimo con 7.855 puntos, listado dominado por Bélgica, que logró 17.926 unidades.

Sergio Higuita. Foto: EFE



Colombia superó a naciones como Austria, Italia, Suiza y Alemania y se convirtió en el primer país suramericano del escalafón.



Los anteriores resultados eran impensados en enero pasado, luego del infortunado accidente de Bernal, pero a esta altura del año el país ciclístico se puede dar por bien servido en cuanto a las estadísticas se refiera, aunque el negativo desenlace del caso Nairo haya sido la estocada final.





