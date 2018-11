‘Colombia tiene el futuro del ciclismo’: Chris Froome

Chris Froome se la gozó. No se ahorró ni una gota de sudor en su visita a Colombia. Derrochó toda su energía, como cuando corre en el Tour de Francia. En su visita al país, para acompañar a su amigo Rigoberto Urán en la carrera recreativa en el oriente antioqueño que reunió a cerca de 1.500 corredores aficionados, pareció un niño estrenando un juguete. Tomó jugo de lulo, se montó en el metro de Medellín, anduvo a caballo y hasta hizo un clavado en la represa de Guatapé. Fue un éxito total.

En sus redes sociales no hizo más sino mostrar todos los paisajes colombianos, maravillado por la fauna, la arquitectura y la calidez de la gente. Tuvo tiempo hasta de volar en helicóptero, viajar en lancha y nadar en la represa de Guatapé.

Rigoberto Urán y Chris Froome. Foto: Tomado del instgram de El Giro de Rigo

Venir a competir en El Giro de Rigo fue solo una actividad que cumplió su función recreativa. La idea no era ganar. Su idea era conocer Colombia y entender por qué en el país hay tanta afición y reconocimiento al deporte que tantas satisfacciones le ha dado.



En medio del afán por todos los aficionados que querían saludarlo y se lanzaban a abrazarlo, Froome le contestó a EL TIEMPO un corto cuestionario en el que habló de su amistad con Urán y del futuro del ciclismo colombiano.

¿Cómo ve el ciclismo colombiano?

El ciclismo de Colombia es superduro y tiene un sentimiento y una calidad muy fuertes. Además, tiene un nivel muy alto, y así se ve en todo el mundo en las diferentes competencias a las que van todos sus representantes. Es muy profesional y tienen los ciclistas del futuro. Es claro, Colombia tiene el futuro del ciclismo. No solo están corriendo el Pro Tour, sino también ganando grandes carreras. Miren, acá están Urán, Sergio Luis Henao, Egan Bernal, entre otros. Eso dice mucho del nivel del ciclismo colombiano.

(Izq. a der.) Mauricio Ardila, Álvaro Hodeg, Victor Hugo Peña, Mauricio Soler, Chris Froome, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Henao, Egan Bernal, Sebastián Henao, Julián Cardona y Lucho Herrera Foto: Tomado del instagram de Giro de Rigo

¿Cómo ha sido su amistad con Rigoberto Urán?

Somos amigos muy cercanos, lo hemos sido por mucho tiempo, como ciclistas y aún más cuando compartimos equipo en el Sky y hasta que él salió. Sin importar su salida de la escuadra, nos volvimos muy buenos y cercanos amigos.

¿Tiene alguna anécdota que recuerde con Urán?

Como dije en la primera pregunta, somos muy buenos amigos, es una persona muy divertida y hemos compartido buenos momentos. Por ejemplo, estoy acá en Colombia no como competidor, sino para compartir y disfrutar un momento y así fortalecer nuestra amistad. Además es una persona muy importante para el ciclismo y para el equipo cuando competimos juntos. Ha sido muy importante como líder y persona principal en el equipo.

Riogberto Urán y Chris Froome. Foto: Tomado del instagram del Giro de Rigo

¿Por qué decidió venir a Colombia?

Vine porque Rigo me invitó y le dije que sí sin pensarlo mucho. Me parece muy importante venir a un país como Colombia, es algo muy emocionante estar acá y me interesa entender cómo se mueve el ciclismo en este país, para comprender el sentimiento tan grande que tiene esta afición por nuestro deporte. Ustedes son muy cálidos como personas, esto no existe en Europa.

Además, en sus declaraciones en la rueda de prensa pública aseguró que podría venir a Colombia a correr la 2.1 y que en sus planes está ganar el quinto Tour.

En febrero se correrá la segunda edición de la carrera 2.1 de Colombia, ¿está en sus planes disputarla?

No lo había pensado antes, pero estoy seguro que hablaré con la Federación y ya veremos. No lo había pensado, pero es una posibilidad.

En sus planes debe estar ganar su quinto Tour de Francia...



No se ha definido el calendario que tendremos, pero el equipo se reunirá en diciembre y ahí tomaremos una decisión. No es un secreto que me encantaría ganar un quinto Tour de Francia, entonces lo más probable es que ese sea mi objetivo del próximo año.





