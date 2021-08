'La etapa ha sido más dura de lo que pensaba': Eiking

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty) ha defendido con éxito su tercer día como líder de la 76 Vuelta a España en una jornada que ha sido "más dura de lo que pensaba" y en la que las altas temperaturas "no han ayudado".

"Prefiero el frío porque ésta no es la temperatura a la que estoy acostumbrado en el día a día, aunque estas dos semanas de altas temperaturas me han permitido adaptarme. Las soporto relativamente", ha comentado.



Eiking ha dejado claro que está a la espera de alcanzar la cordillera cantábrica en la tercera semana de la Vuelta.



"Me gusta más el frío con el que espero encontrarme la última semana", apuntó. El noruego confía en no tener problemas para mantener el líder este viernes camino de Villanueva de la Serena porque no es una etapa de "dificultad extrema y espero llevarlo al menos hasta pasado mañana".



EFE