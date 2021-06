Chris Froome habla de su trabajo en el Tour: ¿gregario o líder?

El británico Chris Froome (Israel Start Up Nation), cuatro veces ganador del Tour de Francia, afrontará su novena participación con el nuevo papel de gregario, "una experiencia que será fantástica" en la que tendrá que ayudar a los líderes del equipo, el canadiense Michael Woods y el irlandés Dan Martin.

Consciente de que no ha podido recuperar su nivel que le llevó a la cima del Tour tras la grave caída en el Dauphiné de 2019, Froome se muestra emocionado con su participación en la 108 edición del Tour de Francia que comienza el sábado en Brest.



"Iré al Tour para ayudar al equipo lo mejor que pueda. Será una experiencia fantástica para mi, me emociona volver al Tour de Francia y espero que pueda acercarme a mi mejor nivel", señaló el británico de origen keniano en las redes del equipo.



Froome, de 36 años y también ganador de dos Vueltas y un Giro, considera que su equipo "es bueno y equilibrado", y está dispuesto a jugar la baza para la general de Woods.



"Está en una forma fantástica y será nuestro líder para la general. Tenemos un buen grupo para el esprint con Greipel, también tenemos a Dan Martin que puede ganar etapas. Ante todo, el equipo estará para ayudar a Woods", señaló.



Lejos de poder luchar por la general, Froome asegura que no será extraño verlo en este Tour "cargando caramañolas".



"En lo que a mí respecta, intentaré mejorar mi condición física. Lo ideal sería ganar una etapa, pero eso es secundario porque el objetivo número uno será proteger a Woods. Así que pueden esperar verme cargando bidones durante las próximas semanas", concluyó.



EFE